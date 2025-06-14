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ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل

خريطة توضح موقع خريطة توضح موقع ريشون ليتسيون
ريشون ليتسيون تقع على بعد نحو 8 كيلومترات جنوب تل أبيب (الجزيرة)
14/6/2025

خلفت مشاهد الدمار التي نتجت عن سقوط صاروخ إيراني في مدينة ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب صدمة في إسرائيل، حيث قتل شخصان وأصيب أكثر من 20 آخرين وأخفقت أنظمة الإنذار المبكر في رصد الضربة.

وقال مراسل الجزيرة في فلسطين محمد خيري إن سكان هذه المدينة -التي تقع في المركز ويسكنها أكثر من 260 ألف إسرائيلي- فوجئوا بالهجوم عليها رغم أن صفارات الإنذار كانت تحذر من هجوم في جنوب إسرائيل.

وأوضح المراسل أن الصاروخ الإيراني أحدث دويا هائلا عند سقوطه في المدينة وخلف دمارا واسعا في 6 مبان، حيث أبلغت فرق الطوارئ عن وجود عالقين داخل المنازل. كما نجم عن سقوط الصاروخ أضرار كبيرة في الممتلكات والمركبات.

epa12174510 Israeli rescue teams at the site where an Iranian ballistic missiles hit residential buildings in Rishon LeZion, near Tel Aviv, Israel, 14 June 2025. An Israeli Defense Forces (IDF) spokesperson said Iran launched a wave of ballistic missiles toward Israel, and according to emergency service Magen David Adom (MDA), 21 people were injured, including two in critical condition. EPA-EFE/ABIR SULTAN
الصاروخ خلف أضرارا بعدة مبان (الأوروبية)
Rescue personnel stand next to damaged vehicles as they work at an impact site following missile attack from Iran on Israel, in Rishon LeZion, Israel, June 14, 2025. REUTERS/Ronen Zvulun
الأضرار شملت مركبات وممتلكات في المنطقة (رويترز)

قتيلان وأضرار واسعة

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن شخصين قتلا وأصيب 21 آخرون، بعضهم في حالة خطيرة، كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انقطاع الكهرباء في أحياء وسط إسرائيل.

ويأتي هذا في سياق رد إيران على الهجوم غير المسبوق الذي تشنه إسرائيل عليها منذ الجمعة، والذي استهدف منشآت نووية وعسكرية وأحياء سكنية وأدى إلى مقتل العشرات، بينهم قادة عسكريون وعلماء نوويون.

وريشون ليتسيون مستوطنة أنشأتها الحركة الصهيونية عام 1882 على أراضي قرية عيون قارة الفلسطينية زمن الحكم العثماني.

epa12174523 Israeli rescue teams at the site where Iranian ballistic missiles hit residential buildings in Rishon LeZion, near Tel Aviv, Israel, 14 June 2025. An Israeli Defense Forces (IDF) spokesperson said Iran launched a wave of ballistic missiles toward Israel, and according to emergency service Magen David Adom (MDA), 21 people were injured, including two in critical condition. EPA-EFE/ABIR SULTAN
فرق الطوارئ انتشرت في الموقع للتعامل مع بلاغات عديدة (الأوروبية)
Rescue personnel work at an impact site following missile attack from Iran on Israel, in Rishon LeZion, Israel, June 14, 2025. REUTERS/Ronen Zvulun
مشاهد الدمار في ريشون ليتسيون خلفت صدمة بين الإسرائيليين (رويترز)
A man walks inside a damaged house at an impact site following missile attack from Iran on Israel, in Rishon LeZion, Israel, June 14, 2025. REUTERS/Ronen Zvulun
أضرار في أحد المنازل بريشون ليتسيون (رويترز)

 

Israeli security forces inspect destroyed houses that were struck by a missile fired from Iran, in Rishon Lezion, Israel on Saturday, June 14, 2025. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
أنظمة الإنذار المبكر أخفقت في رصد الضربة الإيرانية (أسوشيتد برس)

 

 

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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