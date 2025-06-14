بريطانيا تدفع بمقاتلات وقطع حربية للمنطقة وإيران تتصدى لمدمرة لها

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للصحفيين اليوم السبت إن بريطانيا تنقل أصولا عسكرية إضافية، منها طائرات مقاتلة، إلى الشرق الأوسط لتقديم الدعم الطارئ في أنحاء المنطقة، في حين أكدت البحرية الإيرانية أنها تصدت لمدمرة بريطانية اقتربت من إيران لمساعدة إسرائيل.

وأضاف قبل توجهه إلى اجتماع دول مجموعة السبع في كندا "نحن ننقل أصولا إلى المنطقة، منها طائرات مقاتلة، وذلك لتقديم الدعم في حالات الطوارئ في المنطقة".

وبالتوازي مع ذلك، قالت البحرية الإيرانية إنها رصدت الليلة الماضية مدمرة بريطانية دخلت شمال المحيط الهندي لإرشاد صواريخ إسرائيل.

وأكدت البحرية الإيرانية أن طائراتها المسيرة منعت تقدم المدمرة البريطانية نحو مياه الخليج وأجبرتها على تغيير مسارها.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم السبت، أن إيران حذرت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من أن قواعدها وسفنها في المنطقة ستكون مستهدفة إذا ساعدت في التصدي لهجمات طهران على إسرائيل.

كما ذكر المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الهجمات الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعفا مقارنة بالهجمات السابقة، في حين قال مصدر عسكري إيراني إن الحرب ستتوسع في قادم الأيام لتشمل القواعد الأميركية في المنطقة.

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ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر عسكري وصفته بـ"المطلع" أن الحرب التي بدأت باعتداءات إسرائيلية ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل كل المناطق المحتلة والقواعد الأميركية بالمنطقة، وفق تعبيره.

وأضاف أن "المعتدين سيكونون هدفا لردنا الحاسم وواسع النطاق"، مشددا على أن القيادات العسكرية تؤكد أن المواجهة لن تقتصر على التحركات المحدودة التي نفذت الليلة الماضية.