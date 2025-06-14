شاهد.. ناشط بريطاني يستجدي الجيش المصري لإدخاله إلى غزة

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ناشطا بريطانيا يتوسل "أفراد الأمن المصري"، طالبا السماح له بالدخول إلى قطاع غزة.

وبدا الناشط متأثرا، وقد غلبته دموعه أثناء مناشدته أفراد الأمن فتح المعبر، في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وحملة التجويع الممنهجة، والأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل القطاع.

وبحسب المقطع، قال الناشط مخاطبا الجنود "أعتقد أن أبناء الأمة العربية يملكون قلوبا بيضاء، وأنتم رجال طيبون".

وتساءل ناشط آخر كان يقف بجانبه ويتحدث باللغة العربية كيف يُقتل الأطفال في غزة ويُجوّعون، وأنتم أصحاب شهامة وشجاعة؟

وتحدّث الناشط البريطاني إلى أفراد الأمن بلهجة مؤثرة، قائلا "من أجل إسلامكم، ومن أجل الحب والإنسانية، قفوا مع شعوبكم".

كما حاول استمالة مشاعرهم بالتذكير بمعاناة النساء في غزة، اللواتي لا يجدن طعاما ولا حليبا لإرضاع أطفالهن.

ناشط بريطاني يبكي ويتوسل بالجيش المصري: "من فضلكم من أجل الإسلام من أجل الإنسانية قفوا مع إخوانكم وأخواتكم المسلمين. هناك أطفال جوعى، من فضلكم". يذكر أن بلطجية السيسي يوم أمس اعتدت بالحجارة والعصي على نشطاء قافلة الصمود! pic.twitter.com/G68NRPozXp — نحو الحرية (@hureyaksa) June 14, 2025

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وأمس الجمعة، قامت السلطات المصرية باحتجاز أو ترحيل مزيد من الرعايا الأجانب الذين كانوا يسعون للانضمام إلى المسيرة العالمية إلى غزة، وذلك بعد ساعات من إيقاف قافلة "الصمود" عند أبواب مدينة سرت الليبية بحجة انتظار الموافقة الأمنية.

ووصل مئات النشطاء الأجانب إلى مصر هذا الأسبوع للمشاركة في المسيرة العالمية إلى غزة، وهي مبادرة تهدف إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها للقطاع الفلسطيني.

وأكد المنظمون في بيانهم أنهم "حركة سلمية وتحترم القوانين المصرية" داعين البعثات الدبلوماسية إلى التدخل من أجل السماح للمسيرة بالاستمرار.