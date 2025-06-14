باكستان تتضامن مع إيران وتدعو العالم الإسلامي إلى مواجهة إسرائيل

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم السبت، عن "تضامنه الكامل" مع إيران وسط تبادل كثيف للصواريخ والغارات الجوية بين إيران وإسرائيل.

وبحسب قناة بي تي في نيوز، تحدث رئيس الوزراء هاتفيا إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأبلغه أن باكستان تقف في تضامن كامل مع "الشعب الإيراني الشقيق ضد العدوان الإسرائيلي غير المبرر".

بدوره، دعا وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، العالم الإسلامي إلى الاتحاد في مواجهة إسرائيل على خلفية هجماتها على إيران.

وقال في كلمة السبت في البرلمان، إن "إسرائيل استهدفت إيران واليمن وفلسطين. وإذا لم تتحد الدول الإسلامية الآن، فإنها تواجه كلها المصير نفسه".

وأكد آصف عمق العلاقات التي تربط باكستان بإيران، "نحن إلى جانب إيران، وسندعم مصالحها على كل المنصات الدولية".

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، قصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران عملية سمتها "الوعد الصادق 3" ردا على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها حتى الآن ستا، ما أدى، بحسب وسائل إعلام عبرية، إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مبانيَ ومركبات.