إيران: تواطؤ أميركا بالضربات الصهيونية لا شك فيه

اتهمت إيران الولايات المتحدة بالتواطؤ في الهجمات الإسرائيلية عليها، فيما نفت واشنطن الاتهامات وحثت طهران على المسارعة إلى إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وقالت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إنه "لا يمكن لأحد أن يتصور أن الكيان الصهيوني ارتكب مثل هذه الجريمة دون إذن واشنطن".

وأضافت أن "الكيان الصهيوني تجاوز جميع خطوطنا الحمر عبر ارتكابه هذه الجريمة"، وأنه "تمنى جر الأطراف الغربية للمأزق ونجح بالتأثير على المسار الدبلوماسي".

وأكدت الوزارة أن "الطرف المقابل جعل الحوار بلا معنى، وبالتزامن يسمح لإسرائيل باستهدافنا".

وفي وقت سابق، اتهم السفير الإيراني بالأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إسرائيل بالسعي إلى "قتل الدبلوماسية وتخريب المفاوضات وجر المنطقة إلى صراع واسع"، مؤكدا أن تواطؤ واشنطن "لا شك فيه".

وقال إيرواني خلال جلسة لمجلس الأمن "على من يدعم هذا النظام (الإسرائيلي)، وفي طليعتهم الولايات المتحدة، أن يدركوا أنهم متواطئون… فبدعمهم هذه الجرائم وتمكينها يتحملون كامل المسؤولية عن العواقب".

في المقابل، قال نظيره الإسرائيلي داني دانون خلال الجلسة إن إيران كانت "تستعد للحرب" قبل أن تشن إسرائيل هجماتها.

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وتشن إسرائيل منذ الجمعة سلسلة ضربات غير مسبوقة على إيران استهدفت مواقع نووية وعسكرية وأحياء سكنية وأسفرت عن مقتل العشرات بينهم قادة عسكريون كبار وعلماء نوويون.

وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من هجمات إسرائيلية "أكثر عنفا" إذا لم تقدم تنازلات للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

وكان من المقرر عقد الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران غدا الأحد في سلطنة عمان، لكن لم يتضح إن كانت ستعقد بعد الهجوم الإسرائيلي.