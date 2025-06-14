إيران تقبض على 5 أشخاص بتهمة "التعاون مع إسرائيل"

أفادت مواقع إخبارية إيرانية بأن طهران ألقت القبض على 5 أفرد في مدينة يزد (وسط البلاد) بتهمة التقاط صور لأماكن وصفت بـ"الحساسة" و"التعاون مع إسرائيل".

وأعلن مكتب النائب العام في محافظة يزد أن هؤلاء الأشخاص "أثاروا قلق الرأي العام على مواقع التواصل".

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أكدت -أمس الجمعة- أن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة كشفت عن أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) كان قد أنشأ قاعدة عسكرية داخل إيران قبل الضربات الجوية التي نُفذت فجر الجمعة.

وحسب الصحيفة، فقد تم تخزين مسيّرات مفخخة هُربت إلى الداخل الإيراني منذ مدة، وقد استُخدمت هذه الطائرات في الهجوم على منشآت عسكرية ونووية إيرانية.

كما أضافت المصادر أن الموساد عمل سنوات جنبا إلى جنب الجيش الإسرائيلي على جمع معلومات استخبارية دقيقة، تمهيدا لتنفيذ هذه الضربة الواسعة التي وصفت بـ"المدمّرة"، مشيرة إلى أن الهجوم انطلق مع تفعيل أنظمة داخلية كانت جاهزة مسبقا داخل إيران.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي -فجر أمس الجمعة- هجمات واسعة على إيران ضربت مواقع عديدة في العاصمة طهران ومدنا أخرى، كما استهدف عددا من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم.