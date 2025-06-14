إسرائيل تواصل هجماتها على إيران وطهران تعلن إسقاط عدد من المسيرات

أسقطت القوات الإيرانية، اليوم السبت، مسيرات إسرائيلية كانت في مهمة "تجسس" في شمال غرب البلاد، موازاة مع إعلان إسرائيل استمرار هجماتها على إيران.

وبحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، فإن القوات الإيرانية "تمكنت من إسقاط مسيرات إسرائيلية انتهكت المجال الجوي للبلاد في منطقة سلماس الحدودية". وأضاف المصدر ذاته أن "المسيرات دخلت المجال الجوي الإيراني في مهام تجسس واستطلاع".

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية، متوعدا إياه بأنه "سيدفع الثمن".

وأضاف كاتس أن إسرائيل مستمرة في تنفيذ هجمات على إيران واستهداف مواقع إستراتيجية، وفقا لخطط معدة مسبقا، حسب تعبيره.

وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي إنه لأول مرة منذ بدء الحرب، حلقت مقاتلات سلاح الجو في سماء طهران الليلة الماضية.

في السياق ذاته، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير وقائد سلاح الجو علوف تومر بار قالا في جلسة تقييم اليوم السبت إن الطريق إلى إيران قد تم تمهيده.

وأضاف زامير وتومر بار أن الطائرات الإسرائيلي ستبدأ مهاجمة أهداف في طهران بحسب الخطط.

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موجة جديدة

وشرع سلاح الجو الإسرائيلي في شن موجة هجمات جديدة على مواقع إيرانية منذ فجر اليوم السبت، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

واندلعت حرائق في مطار مهرآباد بالعاصمة طهران بعد سقوط قذيفتين على المطار، وفق وسائل إعلام إيرانية، بينما أعلنت إيران تفعيل منظومة الدفاع الجوي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات واسعة استهدفت قواعد عسكرية لسلاح الجو الإيراني في قاعدتي همدان وتبريز غربي إيران، إضافة لمهاجمة وتدمير قواعد عسكرية تابعة لسلاح الجو الإيراني.

كما كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة المنشأة النووية في منطقة أصفهان، مؤكدا تدمير مبنى لإنتاج اليورانيوم المعدني، وبنية تحتية لتحويل اليورانيوم ومختبرات.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن الدفاعات الجوية في طهران "تتصدى بكثافة لقذائف صهيونية".

وأضافت أن "الدفاعات الجوية اشتبكت مع الأهداف المعادية فجر اليوم قرب مطار مهرآباد"، مشيرة إلى أن الانفجارات في المطار لم تشمل المدارج والمباني الأصلية أو المنشآت الجوية.

وأضافت وكالة الأنباء الإيرانية أن الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي عن المطار "غير موثوقة ولا يمكن الاستناد إليها".

وقال التلفزيون الإيراني إن الأصوات التي تُسمَع في طهران هي للدفاعات الجوية الإيرانية، وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن انفجار في منطقة وردآورد غربي طهران، ودوي انفجارات عنيفة في منطقتي حكيمية وتهرانبارس شرقي العاصمة الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن وسط وشرق طهران تعرض لهجمات جديدة، فيما أفادت وكالة أنباء تسنيم بدوي انفجار وتصاعد دخان في شارع بيروزي شرقي العاصمة الإيرانية.

من جهة أخرى، أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 60 مدنيا في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمع جمران السكني في طهران أمس.

وأضاف أن 20 طفلا كانوا من بين الضحايا وتم انتشال جثامين عشرة منهم حتى الآن، مشيرا إلى أن عملية رفع الأنقاض متواصلة وتم انتشال 38 جثة حتى الآن.