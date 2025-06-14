أمير قطر يجري اتصالا مع الرئيس الإيراني

أفاد الديوان الأميري القطري بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وذلك لبحث التطورات الإقليمية والدولية.

وجدد أمير قطر -خلال الاتصال- إدانة بلاده "الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة".

كما شدد الشيخ تميم على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد، والتوصل إلى حلول دبلوماسية، بما يحقق السلام الدائم والشامل في المنطقة.