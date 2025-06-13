إيران تعلن إسقاط مقاتلتين إسرائيليتين وأسر قائدة إحداهما

قالت وكالة تسنيم الإيرانية للإنباء إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرتين مقاتلتين إسرائيليتين وأسرت قائدة إحداهما.

لكن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي قال إنه لا صحة لتقارير إيرانية عن إسقاط مقاتلة إسرائيلية واعتقال الطيار.

وأعلن الجيش الإيراني في وقت سابق اليوم الجمعة إصابة مقاتلة إسرائيلية، وأكد المساعد الأمني لمحافظ قم أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرة إسرائيلية في المحافظة.

وتزامن ذلك مع تأكيد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إيران قادرة على "توجيه ضربات صعبة".

يأتي هذا فيما أعلنت إيران قبل قليل إطلاق هجوم على مواقع إسرائيلية ردا على الغارات المتواصلة التي استهدفت طهران ومدنا إيرانية وأدت إلى مقتل العشرات، بينهم مجموعة من قادة الصف الأول العسكريين والخبراء النوويين، وأكدت إلحاق خسائر بإسرائيل، من بينها إسقاط مقاتلة.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "بدء الرد الإيراني الساحق" بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل، وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وطالبت المواطنين بدخول غرفهم المحصنة.