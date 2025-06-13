نتنياهو يشيد بالغارات الجوية على إيران ويتوعد بالمزيد

أشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالغارات الجوية "الافتتاحية" التي شنها جيشه على مواقع مختلفة في إيران فجر الجمعة، مؤكدا أنها كانت "ناجحة للغاية".

وقال نتنياهو في رسالة مصورة "لقد نفذنا ضربة افتتاحية ناجحة للغاية، وسنحقق المزيد".

وأوضح "لقد ضربنا قيادات عليا وعلماء كبارا يروجون لتطوير القنابل النووية، لقد ضربنا منشآت نووية".

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة محمد باقري، وهو أعلى مسؤول في الهيكلية العسكرية، قتل في الضربات.

وقتل في الضربات أيضا قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، وفق وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

هجمات وتوقعات

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في رسالة سابقة أن الغارات على إيران قد تستمر أياما عدة.

وهاجم الطيران الحربي الإسرائيلي -فجر اليوم الجمعة- مواقع في العاصمة الإيرانية، وأفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات كبيرة في مناطق مختلفة من طهران.

وقد أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي "حتى إشعار آخر". في حين قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إعلان حالة الطوارئ بشكل فوري وتوقع أن تتعرض إسرائيل وسكانها المدنيون لهجوم صاروخي وهجوم بالطائرات المسيرة في المستقبل القريب جدا. في أعقاب ما سماه الهجوم الوقائي الذي نفذته إسرائيل ضد إيران.