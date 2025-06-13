نتنياهو: إذا حصلت إيران على السلاح النووي فلن نبقى في المنطقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران عملت على تعزيز منظومتها الصاروخية الباليستية والتقدم نحو تصنيع سلاح نووي، وذلك في أول كلمة له بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على أكثر من 100 هدف عسكري ونووي في إيران.

وأوضح نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية- في كلمة له اليوم الجمعة، أنه بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله و"كسر المحور الإيراني" تقدمت طهران نحو تصنيع سلاح نووي، كما عملت على تعزيز منظومتها الصاروخية الباليستية.

وأضاف أن الصواريخ الإيرانية كانت تهديدا وجوديا لإسرائيل، مشيرا إلى أنه إذا "حصلت إيران على سلاح نووي فلن نبقى في المنطقة".

وقال إن الضربات الإسرائيلية تمثل "تحولا تاريخيا"، مؤكدا أن تل أبيب تريد "إنهاء المحور الإيراني" على حد تعبيرها. وأن هذه الضربات تختلف في مستواها عما تفعله إيران مع حركة حماس وما فعلته مع حزب الله.

وكشف نتنياهو، أن إسرائيل تحاول ضرب منصات الصواريخ، ولكن هدف العملية التعامل مع قدرة إيران على إنتاج الصواريخ، وضرب قدرتها على إنتاج الصواريخ.

وأشار إلى أن تل أبيب وجهت ضربة قاسية لإيران وقتلت عددا كبيرا من أعضاء هيئة الأركان والعلماء النوويين، إضافة إلى تدمير مفاعل نطنز وأهداف أخرى. وقال إنه لا يعرف تماما متى ستنتهي العملية العسكرية في إيران.

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وعن التنسيق مع الولايات المتحدة، قال نتنياهو إنه "لم يكن لدينا أي خيار إلا ضرب إيران حتى في غياب أي دعم أميركي، مؤكدا أن تل أبيب أطلعت واشنطن سلفا على الهجوم، لكن ما ستقرر فعله الآن متروك لها.

كما أشار نتنياهو إلى محادثاته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والذين أقروا "بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

وأعلنت إيران مقتل العشرات -منهم مجموعة من قادة الصف الأول العسكريين والخبراء النوويين- في غارات واسعة النطاق نفذتها طائرات إسرائيلية على مناطق مختلفة اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن عشرات المقاتلات نفذت عملياتها ضمن عملية أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ما وصفها بـ"الضربة الافتتاحية" في قلب إيران، تلتها هجمات وضربات أخرى.

وأضاف الجيش -في بيان صباح اليوم- أن 200 مقاتلة شاركت في الهجوم على إيران، وضربت نحو 100 هدف في مناطق إيرانية مختلفة، كما استُخدمت 300 قنبلة لتنفيذ تلك الهجمات.