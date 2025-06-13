كيف رسمت توقعات المغردين سيناريو الرد الإيراني على تصعيد إسرائيل؟

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي العربية بالتحليلات والتوقعات لطبيعة الرد الإيراني، وذلك عقب الهجوم الذي شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة على مواقع في العاصمة الإيرانية طهران ومواقع أخرى في البلاد.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامئني إسرائيل بعقاب شديد قائلا "أعدّ الكيان الصهيوني لنفسه بهذه الجريمة مصيرا مريرا ومؤلما وسوف يناله لا محالة".

كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على إيران.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أنه تم استهداف العديد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين، وقد نفذت 4 موجات من الهجمات على أهداف في إيران.

Israeli forces reportedly carries out airstrikes on Kermanshah province in Iran. Follow Press TV on Telegram: https://t.co/LWoNSpkc2J pic.twitter.com/xND95fHqXA — Press TV 🔻 (@PressTV) June 13, 2025

ورجح مدونون أن يتحدد حجم الرد الإيراني بناء على حجم الهجوم الإسرائيلي، مشيرين إلى أن المسار المستقبلي للأحداث سيعتمد على ذلك، كما أشاروا إلى أن الولايات المتحدة أعلنت بوضوح عدم مشاركتها في الهجوم، رغم أنها أسهمت من دون شك في عمليات استخباراتية مهدت له بحسب بعض المغردين.

طبقت إسرائيل على إيران سيناريو شبيهًا بحربها ضد الدول العربية في يونيو 1967، من حيث الأجواء التي سبقت الحرب وتشابه التحركات الاستباقية، ولكن هذه المرة باستخدام أدوات وأسلحة جديدة. الجميع الآن يترقب الرد الإيراني — abumhmmed (@MAlmhmoudi33117) June 13, 2025

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وحذر بعضهم من أن أي هجوم إيراني على القوات الأميركية في المنطقة قد يدفع واشنطن إلى دخول الحرب ضد طهران.

ويرى محللون أن رد الفعل الإيراني لم يتضح حتى الآن، إلا أن الهجوم الإسرائيلي، الذي انتهت مرحلته الأولى، كان واسعا وكبيرا واستهدف مفاصل النظام الإيراني وكبار قادته العسكريين وأكبر منشأة نووية في البلاد.

تعرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ضربات قوية ومركزة من قبل العدو الإسرائيلي

وعليه يجب أن يكون الرد الايراني قاسيا وشديدا ومذلا ورادعا ودرسا تاريخيا للكيان الصهيوني لا يحرك ساكنا بعده

ويكون مختلفا عن الردود السابقة والتي جعلت من إسرائيل أن تفلت من عقالها وتوجه ضربات قوية — الشيخ/ سالم عبدالله المقدم (@iVg425BLMNoxsOy) June 13, 2025

وتفاعل مغردون مع الحدث وتوقعوا بأن يكون الرد الإيراني قويا وقاسيا ورادعا لإسرائيل، معتبرين أن الردود السابقة أسهمت في إطلاق يد إسرائيل وتجرئها على تنفيذ ضربات متصاعدة.

وأكدوا أن طهران تعرضت لضربة موجعة تستدعي ردا تاريخيا يلقن إسرائيل درسا قاسيا.

رد مدروس

وفي المقابل، أكد ناشطون أن الرد الإيراني على إسرائيل سيأتي بصمت وبدقة، إذ اعتاد الإيرانيون الرد بتوقيت مدروس وضربات موجعة، وليس برد فعل عشوائي.

ورجحوا أن يكون الرد عبر الحرس الثوري أو وكلاء إيران في المنطقة، مثل الحوثيين أو حزب الله، مؤكدين أن طهران تختار بعناية الزمان والمكان لتنفيذ عملياتها للرد بقوة.

وأشار البعض إلى أن إسرائيل تتفوق عسكريا، إلا أن إيران تمتلك قوة صاروخية كبيرة تجعلها قادرة على ضرب أهداف حيوية داخل إسرائيل، كما أنها تمتلك خطورة إستراتيجية في مجال "حروب الوكلاء"، وأنه لا أحد سيخرج منتصرا في حال اندلاع حرب شاملة، إذ إن عواقبها ستكون مدمرة للمنطقة بأسرها.

ودعا آخرون إيران إلى امتصاص الضربة واحتواء آثارها، متوقعين أن يبدأ الرد الإيراني خلال ساعات، ومؤكدين ضرورة استعادة قوة الردع عبر هجوم موازٍ في قوته وحجمه على إسرائيل.

بعيدا عن #الرد #الإيراني #القادم والمؤجل إلى أجل غير مسمى كالهجمات السابقة.

لكن لا أعلم كيف تتعامل إيران مع ماهو متوقع وما حصل مسبقا وفجر اليوم وما سيحصل…من إختراقات جوية وأمنية..؟!!!!!!

ثم أين #الدفاعات #الجوية #الإيرانية؟ وهل يعقل دولة بحجم إيران لا تملك دفاعات جوية؟!!!#عجيب — Mahmood Asabah (@MahmoodAsabah) June 13, 2025

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وأبدى مغردون استغرابهم من سهولة وصول الهجمات إلى شخصيات قيادية إيرانية بارزة، متسائلين عمّا إذا كان ذلك ناتجا عن قوة استخباراتية إسرائيلية أم عن ضعف داخلي في المنظومة الأمنية الإيرانية.

وتساءل مغردون آخرون عن أداء الدفاعات الجوية الإيرانية، مشيرين إلى أن دولة بحجم إيران من غير المعقول ألا تكون لديها منظومة دفاعية قادرة على التصدي لمثل هذه الهجمات.