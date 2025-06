كيف رسمت توقعات المغردين سيناريو الرد الإيراني على تصعيد إسرائيل؟

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي العربية بالتحليلات والتوقعات لطبيعة الرد الإيراني، وذلك عقب الهجوم الذي شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة على مواقع في العاصمة الإيرانية طهران ومواقع أخرى في البلاد.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامئني إسرائيل بعقاب شديد قائلا "أعدّ الكيان الصهيوني لنفسه بهذه الجريمة مصيرا مريرا ومؤلما وسوف يناله لا محالة".

كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على إيران.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أنه تم استهداف العديد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين، وقد نفذت 4 موجات من الهجمات على أهداف في إيران.

Israeli forces reportedly carries out airstrikes on Kermanshah province in Iran.

