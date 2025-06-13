غينيا الاستوائية تحذر مواطنيها من السفر للولايات المتحدة

حذر نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودور نغويما أوبيانغ مانغي، من السفر إلى الولايات المتحدة، عقب إدراج واشنطن لبلاده ضمن قائمة الدول المشمولة بحظر السفر الذي أقره الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال مانغي، نجل الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما، في تدوينة: "أوصي مواطنيّ بعدم السفر إلى الولايات المتحدة حتى تعيد النظر في قرارها".

ورغم التحذير، أكد مانغي أن العلاقات بين مالابو وواشنطن لا تزال "ممتازة"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تُعد "الشريك الاقتصادي والاستثماري الرئيسي" لبلاده.

وكانت غينيا الاستوائية قد أعلنت الشهر الماضي عن محادثات مع واشنطن بشأن استقبال مهاجرين من دول أخرى، ضمن خطة أميركية لترحيل المهاجرين غير النظاميين.

ورغم إدراجها ضمن 12 دولة مشمولة بالحظر، قلل مانغي من تأثير القرار، موضحًا أن أقل من 50 مواطنًا من بلاده يسافرون إلى الولايات المتحدة سنويا.

من جانبها، أفادت السفارة الأميركية في مالابو بأن 70% من الطلاب الغينيين و22% من السياح تجاوزوا مدة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة.

وتواجه غينيا الاستوائية، الدولة الغنية بالنفط والتي يبلغ عدد سكانها نحو 1.6 مليون نسمة، تحديات اقتصادية متزايدة، إذ شهدت ركودًا في عام 2023 بسبب انخفاض أسعار النفط، أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 8.5%، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الأفريقي للتنمية.