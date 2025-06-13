مشاهد متداولة للدمار والحرائق في إيران بعد القصف الإسرائيلي

انتشرت مقاطع الفيديو والصور التي وثّقت آثار القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في العاصمة الإيرانية طهران ومناطق أخرى من البلاد انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

إذ نفذت إسرائيل ضربات على إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة 13 يونيو/حزيران، مستهدفة مواقعها النووية والعسكرية، إضافة إلى مبان سكنية في طهران.

وقد وثق مواطنون إيرانيون بعض الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع ومباني في طهران، حيث بدأت هذه المشاهد تتداول بكثافة، خاصة تلك التي تظهر اشتعال النيران في أجزاء من العاصمة.

🔴 The first confirmed casualty of this war: an Iranian child a killed 🔴As missiles rain down on Tehran, the first life lost is not a general or a soldier but a child. 🔴Every death from this point forward, whether in Iran or Gaza, carries the fingerprints of Western… pic.twitter.com/C3JmnQQDAf — shameen suleman (@shameensuleman) June 13, 2025

وأظهرت لقطات أخرى تصاعد أعمدة الدخان في مناطق متفرقة من محافظة كرمانشاه.

Israeli forces reportedly carries out airstrikes on Kermanshah province in Iran. Follow Press TV on Telegram: https://t.co/LWoNSpkc2J pic.twitter.com/xND95fHqXA — Press TV 🔻 (@PressTV) June 13, 2025

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في حين رصدت مقاطع الفيديو اندلاع الحرائق في منشأة نطنز النووية الإيرانية، التي كانت ضمن أهداف الهجوم الإسرائيلي.

Reported footage shows the aftermath of Israel’s bombing of Iran’s🇮🇷 Natanz nuclear facility pic.twitter.com/yHZIMfN7yl — Going Underground (@GUnderground_TV) June 13, 2025

كما تداول ناشطون مقاطع مصورة للهجوم على أهداف في مدينة تبريز.

التلفيزيون الرسمى الايراني يؤكد انفجارات فى مصفاة النفط فى تبريز شمال غرب إيران 🇮🇷 #تهران #طهران #Iran pic.twitter.com/Jhs03gEsZW — أنيس منصور (@anesmansory) June 13, 2025

ومع أن طهران كانت الهدف الأكبر للهجمات الإسرائيلية، فقد بدأت الأضرار التي خلّفتها الغارات تتكشف منذ الساعات الأولى للهجوم، حيث انتشرت مقاطع فيديو تُظهر حجم الدمار الذي لحق بالعاصمة.

تصاویری از خیابان پاتریس لومومبا، تهران pic.twitter.com/jZTvSRREOC — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) June 13, 2025

وتشير الصور والمقاطع المنتشرة على المواقع الإيرانية ومنصات التواصل إلى أن بعض الأهداف التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية كانت عبارة عن شقق سكنية.

The aftermath of Israeli airstrikes on the Iranian capital of Tehran. pic.twitter.com/9j4HY0AhKK — Quds News Network (@QudsNen) June 13, 2025

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حالة الطوارئ بشكل فوري وأغلق المجال الجوي في أعقاب ما وصفه بتنفيذ "الهجوم الوقائي" ضد إيران.

وتوقع أن تتعرض إسرائيل وسكانها لهجوم صاروخي وهجوم بالطائرات المسيرة في المستقبل القريب جدا، بسبب ما سماه "تحرك إسرائيل في إيران".

وأعلنت هيئة مطارات إسرائيل أن مطار بن غوريون في تل أبيب مغلق أمام رحلات المغادرة والهبوط حتى إشعار آخر.

أما الخارجية الأميركية، فذكّرت مواطنيها في إسرائيل وفي عموم المنطقة بالحاجة المستمرة إلى توخي الحذر، وطالبتهم بمعرفة أقرب ملجأ في حال وقوع أعمال وصفتها بالعدائية.

Video shows the destruction caused to a residential apartment in Tehran following an Israeli strike earlier this morning. Follow Press TV on Telegram: https://t.co/LWoNSpkJSh pic.twitter.com/tqUR3h2dgj — Press TV 🔻 (@PressTV) June 13, 2025