أخبار|إيران

مشاهد متداولة للدمار والحرائق في إيران بعد القصف الإسرائيلي

People walk past traffic in front of a building targeted by an Israeli strike in the Iranian capital Tehran on June 13, 2025. Israel carried out strikes against Iran early on June 13, targeting its nuclear and military sites as well as residential buildings in Tehran, after US President Donald Trump warned of a possible "massive conflict" in the region. (Photo by ATTA KENARE / AFP)
غارات إسرائيلية على مناطق عدة بطهران (الفرنسية)
13/6/2025-|آخر تحديث: 13:28 (توقيت مكة)

انتشرت مقاطع الفيديو والصور التي وثّقت آثار القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في العاصمة الإيرانية طهران ومناطق أخرى من البلاد انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

إذ نفذت إسرائيل ضربات على إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة 13 يونيو/حزيران، مستهدفة مواقعها النووية والعسكرية، إضافة إلى مبان سكنية في طهران.

وقد وثق مواطنون إيرانيون بعض الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع ومباني في طهران، حيث بدأت هذه المشاهد تتداول بكثافة، خاصة تلك التي تظهر اشتعال النيران في أجزاء من العاصمة.

وأظهرت لقطات أخرى تصاعد أعمدة الدخان في مناطق متفرقة من محافظة كرمانشاه.

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في حين رصدت مقاطع الفيديو اندلاع الحرائق في منشأة نطنز النووية الإيرانية، التي كانت ضمن أهداف الهجوم الإسرائيلي.

كما تداول ناشطون مقاطع مصورة للهجوم على أهداف في مدينة تبريز.

ومع أن طهران كانت الهدف الأكبر للهجمات الإسرائيلية، فقد بدأت الأضرار التي خلّفتها الغارات تتكشف منذ الساعات الأولى للهجوم، حيث انتشرت مقاطع فيديو تُظهر حجم الدمار الذي لحق بالعاصمة.

 

وتشير الصور والمقاطع المنتشرة على المواقع الإيرانية ومنصات التواصل إلى أن بعض الأهداف التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية كانت عبارة عن شقق سكنية.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حالة الطوارئ بشكل فوري وأغلق المجال الجوي في أعقاب ما وصفه بتنفيذ "الهجوم الوقائي" ضد إيران.

وتوقع أن تتعرض إسرائيل وسكانها لهجوم صاروخي وهجوم بالطائرات المسيرة في المستقبل القريب جدا، بسبب ما سماه "تحرك إسرائيل في إيران".

وأعلنت هيئة مطارات إسرائيل أن مطار بن غوريون في تل أبيب مغلق أمام رحلات المغادرة والهبوط حتى إشعار آخر.

أما الخارجية الأميركية، فذكّرت مواطنيها في إسرائيل وفي عموم المنطقة بالحاجة المستمرة إلى توخي الحذر، وطالبتهم بمعرفة أقرب ملجأ في حال وقوع أعمال وصفتها بالعدائية.

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المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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