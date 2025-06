مشاهد متداولة للدمار والحرائق في إيران بعد القصف الإسرائيلي

انتشرت مقاطع الفيديو والصور التي وثّقت آثار القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في العاصمة الإيرانية طهران ومناطق أخرى من البلاد انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

إذ نفذت إسرائيل ضربات على إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة 13 يونيو/حزيران، مستهدفة مواقعها النووية والعسكرية، إضافة إلى مبان سكنية في طهران.

وقد وثق مواطنون إيرانيون بعض الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع ومباني في طهران، حيث بدأت هذه المشاهد تتداول بكثافة، خاصة تلك التي تظهر اشتعال النيران في أجزاء من العاصمة.

🔴 The first confirmed casualty of this war: an Iranian child a killed

🔴As missiles rain down on Tehran, the first life lost is not a general or a soldier but a child.

🔴Every death from this point forward, whether in Iran or Gaza, carries the fingerprints of Western… pic.twitter.com/C3JmnQQDAf

— shameen suleman (@shameensuleman) June 13, 2025