إيران تحت القصف.. العالم يحبس أنفاسه وإدانات واسعة للهجوم الإسرائيلي

تراقب العواصم العالمية مآلات التصعيد في المنطقة بعد الهجوم الواسع الذي شنته إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، على مواقع متعددة في إيران، بينها منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية، كما اغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين في هجوم اليوم.

وأعربت العديد من دول العالم، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط عن إدانتها للهجوم، داعية لضبط النفس، ووقف التصعيد، في حين ما زالت العديد من الدول تلتزم الصمت.

وحذرت العديد من دول العالم من مخاطر الانزلاق نحو مستوى غير مسبوق من التصعيد، بينما صدرت مواقف غربية تؤكد تفهمها للهجوم الإسرائيلي، وتؤكد حق إيران في الدفاع عن نفسها.

وتاليا أبرز ردود الفعل الإقليمية العالمية حتى الآن:

تركيا: إسرائيل تسعى لجر العالم إلى كارثة

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالهجوم، واصفا إسرائيل بأنها "قطاع طرق" تسعى لجر العالم إلى كارثة.

وقال في منشور على منصة "إكس" إن "على الأسرة الدولية أن تضع حدا لسلوك قطاع الطرق الإسرائيلي الذي يستهدف الاستقرار العالمي والإقليمي".

وبدورها، حذرت وزارة الخارجية التركية من أن الهجمات ستؤدي إلى تصعيد خطير، مؤكدة أن إسرائيل ترفض الحلول الدبلوماسية.

قطر: تصعيد خطير يهدد الاستقرار

شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أنه بينما تعمل دول العالم لإيجاد حلول دبلوماسية تدمر تصرفات إسرائيل فرص السلام.

وأضاف أنه لا بد للمجتمع الدولي من إيقاف هذه التجاوزات الخطيرة قبل فوات الأوان.

كما أعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على إيران، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وعبرت قطر عن بالغ قلقها إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي يأتي في سياق نمط متكرر من السياسات العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية.

وشددت على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية بشكل عاجل.

كما أكدت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالات مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وإيران.

#بيان : قطر تعرب عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/o1dx2nYj4k — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 13, 2025

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السعودية: ندين الاعتداءات الإسرائيلية السافرة

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه إيران، قائلة إن تلك الاعتداءات تمس سيادة وأمن إيران، وتمثل انتهاكا ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.

أكدت أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري.

وأكدت الخارجية السعودية أن وزيرها أجرى اتصالات مع نظرائه الإيراني والمصري والأردني لبحث تداعيات الهجوم.

#بيان | تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكاً ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية. pic.twitter.com/7lE0D6lkLK — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 13, 2025

سلطنة عمان: الهجوم يمثل سلوكا عدوانيا

عبرت سلطنة عمان عن أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يمثل تصعيدا خطيرا ومتهورا، ويشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، كما يمثل سلوكا عدوانيا مرفوضا ومستمرا يقوض أسس الاستقرار في المنطقة".

وقالت "وإذ تحمّل سلطنة عمان إسرائيل المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذا النهج الخطير، الذي يهدد بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن واستقرار المنطقة".

#بيان || تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة سلطنة عمان الشديدة للعدوان العسكري الغاشم الذي شنّته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي استهدف منشآت سيادية وأوقع ضحايا. pic.twitter.com/aNH6mU2sSq — وزارة الخارجية (@FMofOman) June 13, 2025

الإمارات تدين وتعبر عن القلق

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له إيران.

وعبرت في بيان عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

الإمارات تدين بأشد العبارات الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانيةhttps://t.co/ik2ww5Mfbs pic.twitter.com/vnLwekzA0j — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) June 13, 2025

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العراق يستنكر ويشكو لمجلس الأمن

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن توقيت الاعتداء على إيران يكشف عن نية متعمدة للتصعيد وجر المنطقة إلى مواجهة أوسع بدلا من منعها.

وجدد السوداني الرفض القاطع لاستخدام أراضي العراق أو مجاله الجوي في تنفيذ أو تسهيل أي أعمال عدوانية ضد أي دولة مجاورة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن "جمهورية العراق قدمت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، أعربت فيها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام الكيان الصهيوني بخرق الأجواء العراقية، واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن "الشكوى أكدت أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتجاوزا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق ستيفن فاجن وقائد قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش الجنرال كيفن ليهي ◼ رئيس الوزراء يؤكد موقف العراق الثابت والحاسم بأن ما حصل ضد إيران يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعملاً عدوانياً يقوض قواعد… pic.twitter.com/cNgNYRsrlN — شبكة الإعلام العراقي (@iraqmedianet) June 13, 2025

الأردن يدين ويرفض استخدام مجاله الجوي

أدان الأردن الهجوم الإسرائيلي على إيران، واعتبره انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وخروجا سافرا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

أكدت وكالة الأنباء الأردنية تعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة مؤقتا، في ظل توقع هجمات متبادلة بين إيران وإسرائيل.

كما أكدت الحكومة الأردنية أنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي ولن "يكون الأردن ساحة لأي صراع" بعد الضربات الإسرائيلية على إيران التي توقع ردا منها.

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وكانت عشرات الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعترضت في المجال الجوي الأردني.

مصر تعتبر الهجوم تصعيدا سافرا

أدانت مصر، الجمعة، العدوان الإسرائيلي على إيران، واعتبرته "تصعيدا إقليميا سافرا بالغ الخطورة".

أفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان بأنها تتابع "بقلق بالغ التطورات الحالية المتسارعة"، معتبرة العدوان الإسرائيلي على إيران "انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي".

ووصفت مصر الهجمات الإسرائيلية، بأنها "عمل غير مبرر سيؤدي إلى مزيد من إشعال فتيل الأزمة، ويقود إلى صراع أوسع في الإقليم".

الولايات المتحدة: ترامب يعتبر الهجوم ممتازا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة "إيه بي سي" إن إدارته منحت الإيرانيين فرصة، ولم يستغلوها وتلقوا ضربة قاسية جدا، مؤكدا أن هناك المزيد في المستقبل.

وخلال حديثه مع الشبكة، وصف ترامب الهجوم على إيران "بالممتاز". وجوابا عن سؤال عن أي دور أميركي في الهجوم على إيران، قال "لا أريد الرد على ذلك".

كما قال ترامب "أعطينا إيران الفرصة تلو الأخرى للتوصل لاتفاق"، مضيفا أنه طلب من إيران إبرام صفقة، ولكن بغض النظر عن مدى محاولتهم ومدى اقترابهم لم يتمكنوا من إنجازها.

وقال يجب على إيران التوصل إلى اتفاق قبل أن يذهب كل شيء وإنقاذ ما كان عرف سابقا بالإمبراطورية الإيرانية، وفق تعبيره.

وفي تصريح آخر، أكد ترامب أن جيش بلاده لم يشارك بأي شكل في الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران، مشددا على أنه لن يشارك أبدا في أي ضربات محتملة، وفق ما نقلته قناة فوكس نيوز.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إدارة ترامب اتخذت جميع الخطوات لحماية القوات الأميركية، مشيرا إلى تنسيق مستمر مع شركاء واشنطن الإقليميين.

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الصين تعارض انتهاك سيادة إيران

أكدت الصين أنها تعارض انتهاك سيادة إيران وأمنها وسلامة أراضيها، وتعارض تفاقم التناقضات وتوسيع الصراعات وزيادة توتر الوضع الإقليمي بشكل مفاجئ.

ودعت جميع الأطراف المعنية إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وتجنب المزيد من التصعيد للوضع المتوتر.

وأكدت الصين أنها مستعدة للقيام بدور بناء في تهدئة الوضع.

روسيا: الهجوم الإسرائيلي غير مقبول

نددت روسيا بالضربات الإسرائيلية على إيران ووصفتها بأنها "غير مقبولة" و"غير مبررة".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن "الضربات العسكرية غير المبررة على دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة ومواطنيها ومدن مسالمة نائمة ومنشآت نووية ومنشآت للطاقة غير مقبولة إطلاقا".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن "روسيا قلقة وتدين التصعيد الحاد للتوتر".

وأكدت موسكو مجددا أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية في الملف النووي الإيراني إلا دبلوماسيا، ودعت الجانبين إلى ضبط النفس.

وأوصت السفارة الروسية في إسرائيل الروس بعدم السفر إليها.

فرنسا: لإسرائيل حق الدفاع عن النفس

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس نددت مرارا بالبرنامج النووي الإيراني، وأكدت أن لإسرائيل الحق في حماية نفسها.

وكتب ماكرون في منشور على منصة إكس يقول إنه تحدث مع عدد من قادة العالم، من بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، دون أن يوضح ما إذا كان قد تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يهدد الاستقرار الإقليمي.

وأضاف "عبرنا مرارا عن قلقنا البالغ إزاء البرنامج النووي الإيراني، لا سيما في أحدث قرار اعتمدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد مجددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم.

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بلجيكا تعبر عن القلق

أعرب وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت على منصة إكس عن قلقه من أن يؤدي العدوان الإسرائيلي على إيران إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف بريفوت أن بلاده تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد بأي ثمن.

وفي إشارة إلى الجولة الجديدة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية المقررة في 15 يونيو/حزيران الجاري، قال بريفوت إنه ينبغي ألا تؤثر هذه التطورات العسكرية سلبا على الجهود الدبلوماسية.

ألمانيا تدعو لتجنب التصعيد

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجانبين إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.

بريطانيا: التصعيد لا يخدم أحدا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن التصعيد لا يخدم أحدا في المنطقة، وإنه يجب أن يكون الاستقرار في الشرق الأوسط هو الأولوية.

وأضاف نتواصل مع شركائنا لخفض التصعيد. والآن هو وقت ضبط النفس والهدوء والعودة إلى الدبلوماسية.

أستراليا تشعر بالقلق

أما وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، فقال إن بلاده تشعر بالقلق من التصعيد بين إسرائيل وإيران.

واعتبر أن هذا "يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة أصلا".

ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأفعال والتصريحات التي من شأنها أن تزيد من تفاقم التوترات.

وأضاف ندرك جميعا أن برنامج إيران النووي والصاروخي الباليستي يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ونحث الأطراف على إعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية.

اليابان تأسف لاستخدام القوة العسكرية

قال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا إنه "في خضم الجهود الدبلوماسية الجارية، بما يشمل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية، استخدام القوة العسكرية أمر مؤسف للغاية".

وأكد أن الحكومة تدين بشدة هذا الإجراء الذي يصعد الوضع.

التشيك تتفهم الهجوم الإسرائيلي

قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي إن إيران أخفقت منذ فترة طويلة في الوفاء بالتزاماتها للمجتمع الدولي وتطور برنامجها النووي، وفي الوقت ذاته لديها خطاب يهدف لتدمير دولة إسرائيل.

وأضاف شهدنا أنها نفذت مرتين هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة في العام ونصف العام المنصرمين على إسرائيل هي وحماس وحزب الله وتسعى لتدمير دولة إسرائيل.

وخلص إلى القول: "لذلك أتفهم بشكل كبير.. العمل العسكري للردع عن إنتاج قنبلة نووية في المنطقة".

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الاتحاد الأوروبي يدعو لضبط النفس

دعت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وتجنب الرد بالمثل في أعقاب العدوان الإسرائيلي على إيران الذي طال عدة أهداف بينها منشآت نووية.

ووصفت فون دير لاين في منشور على منصة إكس، الجمعة، الوضع في الشرق الأوسط بأنه مقلق جدا.

وأكدت أن الحل الدبلوماسي بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى من أجل استقرار المنطقة والأمن العالمي.

من جانبها، وصفت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في منشور على منصة إكس، الوضع في الشرق الأوسط بأنه خطير.

ودعت كالاس الأطراف إلى التحلي بضبط النفس ومنع تصعيد التوتر، مشددة على استعدادها لدعم أي جهود دبلوماسية تهدف إلى خفض التوتر.

الناتو يدعو لخفض التصعيد

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إن "هذا العمل جاء بشكل أحادي الجانب من إسرائيل. لذلك أعتقد أن من الضروري للكثير من الحلفاء بما في ذلك الولايات المتحدة العمل فورا على خفض التصعيد".

وكالة الطاقة الذرية تحذر