عاجل | ترامب: إيران قد تصبح دولة عظيمة لكن عليها أولا أن تتخلى تماما عن آمالها في امتلاك سلاح نووي

عاجل | ترامب: أصدرت توجيهات لإدارتي بأكملها بالتفاوض مع إيران

عاجل | ترامب: ملتزمون بالتوصل إلى حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين بالبيت الأبيض: حاولنا لعدة أسابيع كبح جماح إسرائيل من أي ضربة محتملة لإيران

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: ترامب أوضح لنتنياهو رغبته بأن تأخذ الدبلوماسية مجراها قبل الخيار العسكري

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: نتنياهو أثار مسألة هجمة محتملة على إيران في حديثه مع ترامب الاثنين

عاجل | وول ستريت جورنال عن مصدر: واشنطن لن تقدم لإسرائيل أي مساعدة هجومية إذا قررت توجيه ضربة لإيران

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: معلومات استخبارية وردت مؤخرا تشير إلى أن إسرائيل تعد لشن ضربة على إيران

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين إيرانيين: مستعدون للهجوم وطورنا خيارات عسكرية للرد

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي: المقامرة الإسرائيلية تهدف للضغط على إيران للتخلي عن تخصيب اليورانيوم

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي: قد نهاجم الأحد إن لم توافق طهران على وقف إنتاج مواد تستخدم لصنع قنبلة ذرية

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عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين: إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران إذا رفضت المقترح الأمريكي

التفاصيل بعد قليل..