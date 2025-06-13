المرشد الإيراني: الكيان الصهيوني لن ينجو من هذه الجريمة

توعّد المرشد الإيراني علي خامنئي، إسرائيل بمواجهة تداعيات قاسية، جراء هجومها الواسع منذ فجر اليوم على عشرات المواقع في إيران، واغتياله لعدد من القادة العسكريين البارزين والعلماء النوويين الإيرانيين.

وأكد في خطاب متلفز أن القوات المسلحة الإيرانية ستتعامل بقوة مع إسرائيل، و"ستجعل الكيان الصهيوني الخبيث في حالة يرثى لها".

وشدد أن الكيان الصهيوني لن ينجو بسلام من هذه الجريمة.

وقال إن على الشعب الإيراني أن يكون على يقين أننا لن نتهاون في الرد.