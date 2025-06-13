إسرائيل تهاجم إيران وتعلن استهداف حي بطهران لكبار قادة الحرس الثوري

هاجم الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم مواقع في العاصمة الإيرانية، وأفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات كبيرة في مناطق مختلفة من طهران، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن "إسرائيل نفذت عمليتها في حي يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني".

وقال الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل بدأت ما أسماها عملية "الأسد الصاعد" ونفذت بعشرات الطائرات ما وصفها بضربة افتتاحية في قلب إيران.

ونقلت "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي قوله "هذا ليس هجوما يدوم يوما واحدا فقط ونخطط لشن جولات متعددة من الهجمات على إيران".

واضاف المصدر أن "الحكومة الإسرائيلية رأت فرصة سانحة لتنفيذ هذا الهجوم عسكريا ودبلوماسيا".

وذكرت القناة 13 نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن تلك أبيب تتجهز لعدة أيام من القتال.

وفي السياق قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن إسرائيل تحاول تصفية مسؤولين كبار في طهران. بدورها، أفادت القناة 12 أنه تم نقل مسؤولين إسرائيليين كبار إلى مكان آمن بعد محاولة اغتيال كبار المسؤولين الإيرانيين، وأشارت إلى إن هدف العملية الإسرائيلية هو إزالة التهديد النووي الإيراني

من جانبه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللحظة بأنها "لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل". وأشار إلى أن الهدف من هذه العملية غير المسبوقة هو ضرب المنشآت النووية الإيرانية.

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في غضون ذلك اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حالة الطوارئ بشكل فوري وأغلق المجال الجوي في أعقاب ما وصفه بتنفيذ "الهجوم الوقائي" ضد إيران. وتوقع أن تتعرض إسرائيل وسكانها لهجوم صاروخي وهجوم بالطائرات المسيرة في المستقبل القريب جدا، بسبب ما سماه تحرك إسرائيل في إيران.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين أن سلاح الجو الإسرائيلي "شن غارة على إيران ولم تتضح بعد طبيعة تلك الأهداف"، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "جمع أعضاء المجلس الوزاري المصغر" ودوت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين رصد تل ابيب أن "إيران على وشك تحقيق اختراق نووي خلال أيام قليلة".

تصاعد الدخان في العاصمة الإيرانية طهران بعد الغارات الجوية الإسرائيلية#الأخبار pic.twitter.com/suJRm4W7qp — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 13, 2025

موقف أميركي

وفي واشنطن قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إسرائيل قامت بإجراء أحادي الجانب ضد إيران.

وأكد روبيو أن واشنطن ليست منخرطة بضربات ضد إيران وأن وأولويتها القصوى هي حماية القوات الأميركية بالشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب وإدارته اتخذوا جميع الخطوات اللازمة لحماية القوات الأميركية.

وأوضح أن تل ابيب ابلغت واشنطن بأنها تعتقد أن هذا الإجراء ضروري للدفاع عن نفسها حسب قوله.

كما قال مسؤولان أميركيان للجزيرة إن الولايات المتحدة لا تشارك ولا تقدم المساعدة لإسرائيل في ضرباتها ضد إيران.

وتعليقا على بدء إسرائيل هجوما على إيران قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن "اللعبة بدأت ونصلي من أجل إسرائيل".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصدد عقد اجتماع وزاري تزامنا مع شن إسرائيل هجومها على إيران.

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وقال المسؤولون إن اجتماع ترامب الوزاري كان مخططا له مسبقا قبل تنفيذ الضربة الإسرائيلية على إيران.

من جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن 3 مصادر أن ترامب وكبار مساعديه كانوا على علم باحتمالية وقوع الضربة الإسرائيلية على إيران.

مواقع الضربات

وفي إيران نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول إيراني أن حي شهراك شهيد محلاتي في طهران حيث يعيش كبار القادة العسكريين تعرض للهجوم الإسرائيلي.

واضف المسؤول أن 3 مبان سكنية بالحي قد نسفت.

وكانت وكالة نورنيوز الإيرانية أفادت بسماع أصوات انفجارات عنيفة في منطقة محلاتي شمالي شرقي العاصمة طهران

وأفاد مراسل الجزيرة في طهران بسماع دوي 6 انفجارات كبيرة في أنحاء العاصمة الإيرانية فجر اليوم الجمعة.

وأوضح المراسل عمر هواش أن اصوات الانفجارات كانت قادمة من شرق طهران حيث يوجد موقع بارشيت العسكري ومواقع لوزارة الدفاع الإيرانية ومن جهة جنوب غرب العاصمة الإيرانية حيث تتواجد مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقد أعلن قسم العلاقات العامة بمطار الإمام الخميني في طهران إيقاف جميع الرحلات في المطار.

من جهتها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بتحويل الطيران المدني على خط تل أبيب إلى مطار لارنكا في قبرص.

كما أفاد مصدر حكومي عراقي بغلق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران بكافة أنواعه.