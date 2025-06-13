هجوم إسرائيلي جديد على مواقع إيرانية والدفاعات الجوية تتصدى بكثافة

بدأ سلاح الجو الإسرائيلي هجوما جديدا على مواقع إيرانية في وقت متأخر من الليلة وفق وسائل إعلام إسرائيلية، وأفاد مراسل الجزيرة في طهران بتصدي المضادات الدفاعية لأهداف في سماء العاصمة الإيرانية في قت أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية إغلاق المجال الجوي الإيراني حتى الساعة 2 ظهر اليوم السبت بالتوقيت المحلي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن الدفاعات الجوية في طهران "تتصدى بكثافة لقذائف صهيونية".

وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية إن المضادات الدفاعية الإيرانية تتصدى بنجاح لهجمات إسرائيلية على كرمانشاه غربي البلاد.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت إيران دفعات من الصواريخ الباليستية صوب إسرائيل بعد ساعات من ضربات إسرائيلية مركزة استهدفت كامل التراب الإيراني بدء من فجر الجمعة.

وأعلنت إيران إطلاق هجوم على مواقع إسرائيلية ردا على الغارات المتواصلة التي استهدفت طهران ومدنا إيرانية وأدت إلى مقتل العشرات، بينهم مجموعة من قادة الصف الأول العسكريين والخبراء النوويين

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الرد الحاسم بدأ ضد عشرات المراكز العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، وأشار قيادي بالحرس الثوري إلى أن عملية "الوعد الصادق 3" استهدفت أكثر من 150 موقعا في إسرائيل بينها قاعدتي نوفاتيم وعودا ووزارة الدفاع ومواقع أخرى.

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ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله إنه لن يكون هناك أي مكان آمن في إسرائيل وإن رد طهران سيكون مؤلما.

وقد دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل من شمالها إلى جنوبها،، كما دوت انفجارات في مواقع عدة في إسرائيل، وانقطع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين حديثهم عن دمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى. وأضاف المسؤولون أن عشرات المباني والمركبات تعرضت للإصابة سواء بصواريخ إيرانية أو اعتراضية.

وقال قائد شرطة لواء تل أبيب إن المنطقة تعرضت لعدة أنواع من الصواريخ وإن هناك مبانيَ انهارت وأخرى دُمرت فيها طوابق كاملة.

وأشرا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم رصد نحو 100 صاروخ أطلقت من إيران على دفعتين. وقال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل سترد على القصف الإيراني باستهداف مناطق مدنية.