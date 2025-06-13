أمير قطر والرئيس الأميركي يبحثان خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران

أفاد بيان للديوان الأميري القطري، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تقلى اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال بيان الديوان الأميري القطري إنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في المنطقة، لاسيما ما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف أن الأمير الشيخ تميم شدد خلال الاتصال على ضرورة العمل على خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية.

وذكر البيان أن الرئيس الأميركي أكد استعداد واشنطن للمشاركة في مساعي حل الأزمة حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي.

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. https://t.co/QcHhQfv3zB — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) June 13, 2025

قطر تستنكر الهجوم الإسرائيلي

وكانت وزارة الخارجية القطرية في بيان عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على إيران، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وعبرت قطر عن بالغ قلقها إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي يأتي في سياق نمط متكرر من السياسات العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية.

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وشددت على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية بشكل عاجل.كما أكدت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالات مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وإيران.

هذا وأفادت وزارة الخارجية القطرية بأن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحثا خلاله آخر المستجدات في المنطقة، ولا سيما الهجوم الإسرائيلي على إيران.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/LC1IUo4D2G — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 13, 2025

كما أفادت وزارة الخارجية القطرية في بيانات منفصلة بأن الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالين آخرين مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود ووزير الخارجية في سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيد.

وأضافت الوزارة أن الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وآخر من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية.

وأكدت أنه بحث خلال تلك الاتصالات آخر المستجدات في المنطقة، خصوصا الهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدا "إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي".

وشنت إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة هجمات على إيران، وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في بداية عملية لمنع طهران من صنع سلاح نووي.