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عاجل | الديوان الأميري القطري: أمير قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأميركي بحثا فيه التطورات خاصة هجوم إسرائيل على إيران

13/6/2025-|آخر تحديث: 23:10 (توقيت مكة)

الديوان الأميري القطري: أمير قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأميركي بحثا فيه التطورات خاصة هجوم إسرائيل على إيران

الديوان الأميري القطري: أمير قطر شدد خلال الاتصال على ضرورة العمل على خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية

الديوان الأميري القطري: ترمب أكد لأمير قطر استعداد واشنطن للمشاركة في حل الأزمة حفاظا على أمن واستقرار الإقليم

 

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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