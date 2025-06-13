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عاجل | الديوان الأميري القطري: أمير قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأميركي بحثا فيه التطورات خاصة هجوم إسرائيل على إيران
13/6/2025-|آخر تحديث: 23:10 (توقيت مكة)
الديوان الأميري القطري: أمير قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأميركي بحثا فيه التطورات خاصة هجوم إسرائيل على إيران
الديوان الأميري القطري: أمير قطر شدد خلال الاتصال على ضرورة العمل على خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية
الديوان الأميري القطري: ترمب أكد لأمير قطر استعداد واشنطن للمشاركة في حل الأزمة حفاظا على أمن واستقرار الإقليم
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة