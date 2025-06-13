عاجل | الديوان الأميري القطري: أمير قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأميركي بحثا فيه التطورات خاصة هجوم إسرائيل على إيران

الديوان الأميري القطري: أمير قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأميركي بحثا فيه التطورات خاصة هجوم إسرائيل على إيران

الديوان الأميري القطري: أمير قطر شدد خلال الاتصال على ضرورة العمل على خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية

الديوان الأميري القطري: ترمب أكد لأمير قطر استعداد واشنطن للمشاركة في حل الأزمة حفاظا على أمن واستقرار الإقليم

التفاصيل بعد قليل..