رئيس الوزراء القطري يبحث مع عراقجي الهجوم الإسرائيلي ويعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي

أفادت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجرى، اليوم اتصالاً هاتفياً، مع سعادة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلاله آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وذكرت في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية، أكد خلال الاتصال، إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة إيران وأمنها، وخرقاً واضحاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

كما أعرب -وفقا للبيان- عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، مؤكداً أن قطر ستعمل مع شركائها على المستويين الإقليمي والدولي لوقف العدوان على إيران بشكل عاجل وتجنيب المنطقة تداعياته الكارثية على أمنها وسلامتها واستقرارها.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/LC1IUo4D2G — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 13, 2025

وشدد على أن الحوار البناء بين كافة الأطراف يظل السبيل الوحيد لنزع فتيل الأزمات وحل القضايا العالقة لتوطيد الأمن والسلام المستدام في المنطقة والعالم.

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كما أفادت وزارة الخارجية القطرية في بيانات منفصلة أن الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالات أخرى مع وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، ووزير الخارجية في سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيد.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Dl10nwTTMC — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 13, 2025

وأضافت أنه تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وآخر من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي.

وأكدت أنه بحث خلال تلك الاتصالات آخر المستجدات في المنطقة، وخصوصا الهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدا "إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة إيران وأمنها، وخرقاً واضحاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي".

وشنت إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، هجمات على إيران وقالت، إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في بداية عملية لمنع طهران من صنع سلاح نووي.