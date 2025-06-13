الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الجمعة، إنه يعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وذلك في الوقت الذي دوت فيه صفارات الإنذار من الغارات الجوية في القدس.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل هجوما على إيران أسفر عن مقتل العشرات -بينهم مجموعة من قادة الصف الأول العسكريين والخبراء النوويين- في غارات واسعة النطاق نفذتها طائرات إسرائيلية على مناطق مختلفة.

ويؤكد الحوثيون استمرارهم في مهاجمة إسرائيل لحين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 21 شهرا.