إيران تعيّن قادة جدد لهيئة الأركان والحرس الثوري

أفاد التلفزيون الإيراني بأن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي عين قادة عسكريين في عدة مواقع، خلفا للقادة الذين قتلوا اليوم الجمعة في الهجوم الواسع الذي تشنه إسرائيل على إيران منذ ساعات الفجر الأولى.

وقال التلفزيون الإيراني إن المرشد الأعلى عين اللواء محمد باكبور قائدا عاما للحرس الثوري الإيراني، خلفا لحسين سلامي، الذي قتل في ضربة إسرائيلية استهدف مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم.

كما عين خامنئي اللواء علي شادماني قائدا لمقر خاتم الأنبياء التابع لهيئة الأركان، وفق التلفزيون الإيراني، خلفا قائد المقر السابق اللواء غلام علي رشيد، الذي قتل في هجوم إسرائيلي على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة "خاتم الأنبياء " فجر اليوم أيضا.

وأكد التلفزيون الإيراني أيضا أن خامنئي عين اللواء عبد الرحيم موسوي رئيسا لهيئة الأركان الإيرانية، محمد حسين باقري، الذي قتل في الهجوم الإسرائيلي على طهران اليوم.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلن خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الإسرائيلي، وأكد خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا".

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ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أن الضربات الإسرائيلية على إيران استهدفت عددا من كبار القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين.

كما أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري مع عدد من زملائه وحراسه في الهجوم الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الهجوم تم على مقر قيادة الحرس الثوري أثناء تأدية سلامي لمهام حساسة لحماية أمن الوطن.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن أن الجيش ضرب بدقة قادة الحرس الثوري الإيراني والجيش والاستخبارات وعلماءَ نووين إيرانيين.

وقال إن الجيش الإسرائيلي مستمر في عملياته "لإجهاض البرنامج النووي الإيراني وإزالة التهديدات لإسرائيل" وفق تعبيره.