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عاجل | أبو عبيدة: نعلن تضامننا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم

13/6/2025-|آخر تحديث: 14:44 (توقيت مكة)
  • أبو عبيدة: نعلن تضامننا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم
  • أبو عبيدة: العدوان الصهيوني على إيران جاء بسبب وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها الكبير لمقاوميه الشرفاء
  • أبو عبيدة: ننعى قادة إيران الكبار وشهداءها الذين ارتقوا نتيجة هذا الاعتداء الجبان
  • أبو عبيدة: العدو الصهيوني واهم إن ظن أن الضربات الغادرة يمكن أن تقوض جبهات المقاومة أو تثبت أركان الكيان الهش
  • أبو عبيدة: العدو الصهيوني يواصل ارتكاب أخطاء استراتيجية متتالية ستقربه من زواله المحتوم

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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