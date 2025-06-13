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عاجل | أبو عبيدة: نعلن تضامننا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم
13/6/2025-|آخر تحديث: 14:44 (توقيت مكة)
- أبو عبيدة: نعلن تضامننا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم
- أبو عبيدة: العدوان الصهيوني على إيران جاء بسبب وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها الكبير لمقاوميه الشرفاء
- أبو عبيدة: ننعى قادة إيران الكبار وشهداءها الذين ارتقوا نتيجة هذا الاعتداء الجبان
- أبو عبيدة: العدو الصهيوني واهم إن ظن أن الضربات الغادرة يمكن أن تقوض جبهات المقاومة أو تثبت أركان الكيان الهش
- أبو عبيدة: العدو الصهيوني يواصل ارتكاب أخطاء استراتيجية متتالية ستقربه من زواله المحتوم
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة