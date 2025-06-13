أبو عبيدة: نعلن تضامننا مع إيران وعدوان إسرائيل لن يقوض المقاومة

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تضامن الحركة مع إيران في وجه العدوان الإسرائيلي، وقال إن هذا العدوان لن يقوض جبهات المقاومة.

وقال أبو عبيدة، تعليقا على الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران المتواصل منذ فجر اليوم الجمعة- إن "عدوان العدوان الصهيوني على إيران جاء بسبب وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها الكبير لمقاوميه الشرفاء."

ونعى الناطق باسم كتائب القسام "قادة إيران الكبار وشهداءها الذين ارتقوا نتيجة هذا الاعتداء الجبان".

وقال إن "العدو الصهيوني واهم إن ظن أن الضربات الغادرة يمكن أن تقوض جبهات المقاومة أو تثبت أركان الكيان الهش."

وأضاف "العدو الصهيوني يواصل ارتكاب أخطاء استراتيجية متتالية ستقربه من زواله المحتوم."

وشنت إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة هجمات على إيران وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في بداية عملية لمنع طهران من صنع سلاح نووي.