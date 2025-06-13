الأردن يعترض مسيّرات وصواريخ دخلت مجاله الجوي

أعلن الجيش الأردني -اليوم الجمعة- اعتراض صواريخ ومسيرات قال إنها دخلت المجال الجوي للبلاد، بينما دوّت صفارات الإنذار في العاصمة عمّان، وأصدر جهاز الأمن الأردني إرشادات للسكان في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة.

وقال الجيش الأردني -في بيان- إن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضت صباح اليوم عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.

ولم يحدد بيان الجيش مصدر الصواريخ والمسيرات، لكنه أشار إلى أن عملية الاعتراض جاءت استجابة لتقديرات عسكرية بحتمية سقوطها في الأراضي الأردنية، ومنها مناطق مأهولة بالسكان، وهو ما قد تنجم عنه خسائر، وفق البيان.

وأكد الجيش الأردني أنه لن يسمح بانتهاك المجال الجوي للبلاد تحت أي ظرف، داعيا المواطنين إلى عدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة حالة من الهلع والفوضى وضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأبرز الجيش -في بيانه- أن سلاح الجو الأردني يعمل وفق درجة عالية من الجاهزية لحماية سماء المملكة والحفاظ على "أمن وسلامة الوطن والمواطنين".

صفارات إنذار وإرشادات أمنية

في غضون ذلك، قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوّت عدة مرات في العاصمة الأردنية، وأكد أن الأمن الأردني طلب من المواطنين عبر مكبرات الصوت البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم.

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ودعت مديرية الأمن العام في البلاد المواطنين للاستجابة إلى الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة.

وأعلنت أنها ستطلق صافرات الإنذار لتنبيه المواطنين في حال دخول صواريخ أو مسيرات الأجواء الاردنية لتنبيههم وحثهم على الالتزام بالتعليمات الأمنية.

كما حث الأمن الأردني مواطني البلاد على عدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام قد تسقط في مناطقهم، وترك الأمر للفرق المختصة.

دانت المملكة الأردنية الهاشمية بأشدّ العبارات، العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وخروجًا سافرًا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون… pic.twitter.com/za0hZbPOJd — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) June 13, 2025

إدانة رسمية للهجوم على إيران

سياسيا، دان الأردن الهجمة الإسرائيلية على إيران واعتبر أنها تعدّ انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وخروجًا سافرا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحذر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من تبعات هذه الانتهاكات التصعيدية التي تُهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتُفاقم من حدة التوتر.

وتأتي هذه التطورات بعد الهجوم الواسع الذي شنته إسرائيل على مناطق عديدة في إيران، واستهدف منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، وما تبعه من أحداث متسارعة، إذ توعدت إيران بالرد، ونقلت وكالة تسنيم عن وزير الداخلية الإيراني قوله إن "انتقاما شديدا ينتظر الصهاينة".