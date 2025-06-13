شاهد.. صواريخ إيرانية تقصف تل أبيب

نشرت منصات فلسطينية وإسرائيلية مساء اليوم الجمعة مشاهد لصواريخ ومقذوفات في سماء تل أبيب، وذلك بالتزامن مع أنباء عن إطلاق إيران مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن "مئات الصواريخ الباليستية أُطلقت باتجاه أهداف عسكرية وحيوية داخل إسرائيل"، في حين أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي رصد "عشرات الصواريخ" قادمة من الأراضي الإيرانية.

ويمثل إطلاق إيران عشرات الصواريخ وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أو مئات الصواريخ وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أول رد إيراني مباشر على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية وقادة عسكريين داخل العمق الإيراني فجر اليوم.

Video shoeing at least one ballistic missile fired from Iran striking Ramat Gan/ Tel Aviv City in Central Israel pic.twitter.com/uNkNZkFgyd — Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) June 13, 2025

ويأتي هذا الهجوم الإيراني بعد ساعات من إعلان إسرائيل تنفيذ أكثر من 300 غارة جوية على أهداف داخل إيران استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية ومقار عسكرية، وأسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، من بينهم رئيس هيئة الأركان اللواء محمد باقري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي.