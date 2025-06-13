شاهد.. سرايا القدس تفجر آلية عسكرية بعبوة إسرائيلية

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– اليوم الجمعة مشاهد من تفجير آلية عسكرية إسرائيلية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد عملية تدوير عبوة ناسفة من مخلفات جيش الاحتلال وتفخيخها بما سمته السرايا بـ"الهندسة العكسية"، قبيل زراعة العبوة المعاد تدويرها في الطريق المتوقع لعبور الآليات الإسرائيلية.

وتضمنت المشاهد عملية رصد دقيقة لتموضع الآلية العسكرية الإسرائيلية على مقربة من آلية هندسية تنفذ عمليات تجريف وهدم، ثم تمت عملية التفجير واندلاع دخان كبير من المكان المستهدف.

وفي 12 حزيران/يونيو الجاري، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها أكدوا -بعد عودتهم من خطوط القتال- تدمير آلية إسرائيلية بتفجير عبوة من مخلفات الاحتلال.

وأوضحت السرايا -في بيان- أن التفجير وقع في منطقة السطر الغربي شمالي خان يونس، بتاريخ الثامن من الشهر ذاته.

وأمس الخميس، أنذر جيش الاحتلال بإخلاء عدة مناطق في خان يونس فورا، والتوجه إلى منطقة المواصي غربا، تمهيدا لتنفيذ هجوم عسكري، مدعيا أنه "سيعمل بقوة شديدة في تلك المناطق لتدمير قدرات الفصائل الفلسطينية".

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

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كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.