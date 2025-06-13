تزامنا مع قصف إيران.. الاحتلال يغلق المسجد الأقصى

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة أبواب المسجد الأقصى بعد إخراج المصلين منه ومنعهم من البقاء داخل المسجد.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى، وأفرغت المصليات المسقوفة من المصلين وأخرجتهم إلى خارج المسجد، قبل أن تغلق أبوابه.

وتعد هذه الحادثة الأولى بعد جائحة كورونا التي يغلق فيها الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى بالكامل أمام المصلين.

ويأتي إغلاق المسجد بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال فرض "إغلاق شامل" على الضفة الغربية، بعد ساعات من هجوم واسع شنته إسرائيل على إيران بذريعة "الامتثال لتعليمات الجبهة الداخلية" بالتزامن مع دوي صافرات الإنذار.