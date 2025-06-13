ترامب يعلّق على الهجوم الإسرائيلي على إيران ودعوات دولية للتهدئة

شنت إسرائيل في وقت مبكّر اليوم الجمعة سلسلة ضربات واسعة على مواقع نووية وعسكرية في إيران، أدت إلى مقتل قادة عسكريين بارزين. وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل دولية مختلفة، وسط دعوات للتهدئة ورفض للتصعيد، وفي ما يلي أبرزها.

الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أبلغ مسبقا بالضربات الإسرائيلية الواسعة النطاق على إيران، مكررا موقفه بأن طهران "لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية"، بحسب ما نقلت شبكة فوكس نيوز.

وقال ترامب "لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية، ونحن نأمل أن نعود الى طاولة المفاوضات. سنرى"، وذلك في إشارة إلى الجولة المقبلة من المباحثات النووية بين طهران وواشنطن، والتي كانت مقررة الأحد في مسقط.

الأمم المتحدة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الأمين العام يندد بأي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط، ويشعر بالقلق بشكل خاص من الهجمات الإسرائيلية على منشآت نووية في إيران في وقت تعقد فيه محادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي".

وأضاف "يطلب الأمين العام من كلا الجانبين التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنب الانزلاق إلى صراع أوسع، وهو وضع لا يمكن للمنطقة تحمله".

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قطر

أعربت قطر عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف إيران، وتعتبره انتهاكًا صارخًا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي ومبادئه.

وعبرت قطر عن بالغ قلقها إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في سياق نمط متكرر من السياسات العدوانية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية.

وجددت قطر موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال العنف، والداعي إلى ضبط النفس، وتفادي التصعيد الذي من شأنه توسيع رقعة النزاع وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

سلطة عُمان

قالت سلطنة عمان التي تتوسط في محادثات الملف النووي بين إيران والولايات المتحدة "نعتبر هذا العمل تصعيدا خطيرا ومتهورا يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويمثل سلوكا عدوانيا مرفوضا ومستمرا يقوض أسس الاستقرار في المنطقة".

وإذ تحمّل سلطنة عمان "إسرائيل المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذا النهج الخطير الذي يهدد بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن المنطقة واستقرارها".

السعودية

تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة على إيران، معتبرة أنها تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكا ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.

وتابعت في بيان "وإذ تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة، لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري".

لبنان

أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام العدوان الإسرائيلي الذي استهدف إيران فجر اليوم الجمعة، معتبرا أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة إيران.

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وقال سلام في تغريدة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أدين بشدة العدوان الإسرائيلي الخطير على إيران؛ فهو يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة إيران، وتداعياته لا تهدد استقرار المنطقة بأشملها فحسب، بل السلم العالمي".

بريطانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة إلى "ضبط النفس" و"العودة إلى الدبلوماسية" بعد الضربات الإسرائيلية على إيران التي اعتبرها "مقلقة".

وقال رئيس الوزراء العمالي في بيان إن "المعلومات عن هذه الضربات مقلقة، ونحض جميع الأطراف على التراجع وخفض التوتر بصورة عاجلة. التصعيد لا يخدم مصلحة أحد في المنطقة"، مؤكدا أن "الاستقرار في الشرق الأوسط يجب أن يكون الأولوية، وندعو الأطراف إلى خفض التصعيد".

أستراليا

قالت أستراليا إنها تشعر بالقلق من التصعيد بين إسرائيل وإيران، "فهذا يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة أصلا".

ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأفعال والتصريحات التي من شأنها أن تزيد من تفاقم التوترات.

وقالت "إننا ندرك جميعا أن برنامج إيران النووي والصاروخي الباليستي يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ونحث الأطراف على إعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية".

نيوزيلندا

قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون إنه "تطور غير مرحب به حقا في الشرق الأوسط. مخاطر سوء التقدير عالية. فالمنطقة لا تحتاج إلى المزيد من الأعمال العسكرية والمخاطر المرتبطة بذلك".

اليابان

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إن اليابان "تواصل بذل كل الجهود الدبلوماسية اللازمة لمنع تفاقم الوضع، مع اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان حماية المواطنين اليابانيين".