ترامب يعلّق على الهجوم الإسرائيلي على إيران ودعوات دولية للتهدئة

شنت إسرائيل في وقت مبكّر اليوم الجمعة سلسلة ضربات واسعة على مواقع نووية وعسكرية في إيران، أدت إلى مقتل قادة عسكريين بارزين. وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل دولية مختلفة، وسط دعوات للتهدئة ورفض للتصعيد، وفي ما يلي أبرزها.

الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أبلغ مسبقا بالضربات الإسرائيلية الواسعة النطاق على إيران، مكررا موقفه بأن طهران "لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية"، بحسب ما نقلت شبكة فوكس نيوز.

وقال ترامب "لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية، ونحن نأمل أن نعود الى طاولة المفاوضات. سنرى"، وذلك في إشارة إلى الجولة المقبلة من المباحثات النووية بين طهران وواشنطن، والتي كانت مقررة الأحد في مسقط.

الأمم المتحدة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الأمين العام يندد بأي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط، ويشعر بالقلق بشكل خاص من الهجمات الإسرائيلية على منشآت نووية في إيران في وقت تعقد فيه محادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي".

وأضاف "يطلب الأمين العام من كلا الجانبين التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنب الانزلاق إلى صراع أوسع، وهو وضع لا يمكن للمنطقة تحمله".

قطر

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أعربت قطر عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف إيران، وتعتبره انتهاكًا صارخًا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي ومبادئه.

وعبرت قطر عن بالغ قلقها إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في سياق نمط متكرر من السياسات العدوانية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية.

وجددت قطر موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال العنف، والداعي إلى ضبط النفس، وتفادي التصعيد الذي من شأنه توسيع رقعة النزاع وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

سلطة عُمان

قالت سلطنة عمان التي تتوسط في محادثات الملف النووي بين إيران والولايات المتحدة "نعتبر هذا العمل تصعيدا خطيرا ومتهورا يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويمثل سلوكا عدوانيا مرفوضا ومستمرا يقوض أسس الاستقرار في المنطقة".

وإذ تحمّل سلطنة عمان "إسرائيل المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذا النهج الخطير الذي يهدد بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن المنطقة واستقرارها".

السعودية

تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة على إيران، معتبرة أنها تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكا ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.

وتابعت في بيان "وإذ تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة، لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري".

لبنان

أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام العدوان الإسرائيلي الذي استهدف إيران فجر اليوم الجمعة، معتبرا أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة إيران.

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وقال سلام في تغريدة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أدين بشدة العدوان الإسرائيلي الخطير على إيران؛ فهو يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة إيران، وتداعياته لا تهدد استقرار المنطقة بأشملها فحسب، بل السلم العالمي".

الكويت

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإسرائيلية على إيران، واعتبرت أنها انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية وتعد اعتداء سافرا على السيادة الإيرانية وتعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر.

وجددت دولة الكويت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، دعوتها للمجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما في وقف هذه الانتهاكات بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

الإمارات

أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الاستهداف العسكري الإسرائيلي لإيران، وعبرت عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة خارجيتها، في بيان، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع.

بريطانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة إلى "ضبط النفس" و"العودة إلى الدبلوماسية" بعد الضربات الإسرائيلية على إيران التي اعتبرها "مقلقة".

وقال رئيس الوزراء العمالي في بيان إن "المعلومات عن هذه الضربات مقلقة، ونحض جميع الأطراف على التراجع وخفض التوتر بصورة عاجلة. التصعيد لا يخدم مصلحة أحد في المنطقة"، مؤكدا أن "الاستقرار في الشرق الأوسط يجب أن يكون الأولوية، وندعو الأطراف إلى خفض التصعيد".

أستراليا

قالت أستراليا إنها تشعر بالقلق من التصعيد بين إسرائيل وإيران، "فهذا يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة أصلا".

ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأفعال والتصريحات التي من شأنها أن تزيد من تفاقم التوترات.

وقالت "إننا ندرك جميعا أن برنامج إيران النووي والصاروخي الباليستي يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ونحث الأطراف على إعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية".

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نيوزيلندا

قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون إنه "تطور غير مرحب به حقا في الشرق الأوسط. مخاطر سوء التقدير عالية. فالمنطقة لا تحتاج إلى المزيد من الأعمال العسكرية والمخاطر المرتبطة بذلك".

اليابان

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إن اليابان "تواصل بذل كل الجهود الدبلوماسية اللازمة لمنع تفاقم الوضع، مع اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان حماية المواطنين اليابانيين".

فرنسا

دعت فرنسا تدعو "كل الأطراف الى ضبط النفس".

وقالت على لسان وزير الخارجية إن فرنسا تؤكد من جديد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة جميع الهجمات.

الصين

قالت الخارجية الصينية إنها تعارض انتهاك سيادة إيران وأمنها وسلامة أراضيها وتصعيد الوضع وتوسيع الصراعات في المنطقة.

تركيا

نددت الخارجية التركية بهجوم إسرائيل على إيران وطالبت إسرائيل بأن تنهي فورا أفعالها العدوانية التي قد تؤدي إلى صراعات أكبر.

إندونيسيا

نددت إندونيسيا بأشد العبارات بهجوم إسرائيل على إيران.

وقالت "يهدد هذا الهجوم بتفاقم التوترات الإقليمية القائمة بالفعل وقد يشعل صراعا أوسع نطاقا. على كل الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي عمل من شأنه تصعيد التوتر والتسبب في مزيد من الاضطرابات".

حركة حماس

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "العدوان الغاشم" الذي شنته إسرائيل على إيران.

وقالت الحركة -في بيان- إن "العدوان الواسع الذي شنّه الكيان الصهيوني فجر اليوم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة (…) يشكّل تصعيدا خطيرا يُنذر بانفجار المنطقة، ويعكس إصرار حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو المتطرفة على جرّ الإقليم إلى مواجهات مفتوحة".

جماعة الحوثي

ندّد الحوثيون بالهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدين حق طهران "الكامل والمشروع" في الرد بكل الوسائل الممكنة وتطوير برنامجها النووي.

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وقال المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" في بيان نُشر على تلغرام "ندين بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية الإسلامية في إيران، ونؤكد حقها المشروع في الرد بكل الوسائل"، مضيفا "نؤيد حق إيران في الدفاع عن نفسها وتطوير برنامجها النووي".