ترامب: حاولت إنقاذ إيران من الإذلال والفرصة أمامها الآن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن من غير الواضح ما إذا كانت إيران لا يزال لديها برنامج نووي بعد الهجمات الإسرائيلية عليها.

وأضاف لرويترز في مقابلة عبر الهاتف أن الولايات المتحدة لا تزال لديها محادثات نووية مزمعة مع إيران يوم الأحد، لكنه غير متأكد مما إذا كانت ستجرى هذه المحادثات.

وذكر أن الأوان لم يفت بعد بالنسبة لإيران للتوصل إلى اتفاق، وتابع "حاولت إنقاذ إيران من الإذلال والموت"، مؤكدا أنه ليس قلقا من اندلاع حرب في المنطقة نتيجة للضربات الإسرائيلية.

كما قال ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس الأميركي "كان على إيران التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة الـ60 يوما التي منحتها لها، وأضاف "ربما يوافق الإيرانيون الآن على اتفاق نووي"، مشيرا إلى أن "إسرائيل استخدمت معدات أميركية عظيمة خلال الهجوم".

وفي وقت سابق، وعقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، أفاد ترامب بأنه أُبلغ مسبقا بالضربات الإسرائيلية، مكررا موقفه بأن طهران "لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية"، بحسب ما نقلت شبكة فوكس نيوز.

وأوضح ترامب "أعطينا إيران الفرصة تلو الأخرى للتوصل لاتفاق"، مضيفا أنه طلب من إيران إبرام صفقة، ولكن بغض النظر عن مدى محاولتهم ومدى اقترابهم لم يتمكنوا من إنجازها.

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واعتبر أنه يجب على إيران التوصل إلى اتفاق قبل أن يذهب كل شيء وإنقاذ ما كان عرف سابقا بالإمبراطورية الإيرانية، وفق تعبيره.

كما قال ترامب لشبكة "إيه بي سي" إن إدارته منحت الإيرانيين فرصة ولم يستغلوها وتلقوا ضربة قاسية جدا، مؤكدا أن هناك مزيدا في المستقبل.

وجوابا عن سؤال، هل من دور أميركي في الهجوم على إيران؟ قال "لا أريد الرد على ذلك".

وقال على منصة تروث سوشيال "وقع بالفعل موت ودمار واسع، لكن لا يزال الوقت متاحا لوقف هذه المذبحة بالنظر إلى وجود خطة للهجمات القادمة بالفعل وستكون أكثر وحشية".

بدوره، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بخططها لمهاجمة إيران قبل تنفيذها.

وذكر نتنياهو في رسالة مرئية مسجلة "أترك الموقف الأميركي للأميركيين. لقد أبلغناهم بشكل مسبق. كانوا على علم بالهجوم. ماذا سيفعلون الآن؟ أترك ذلك للرئيس (دونالد) ترامب. فهو يتخذ قراراته باستقلالية".