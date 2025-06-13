ترامب: الهجوم على إيران ممتاز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الهجوم الإسرائيلي على إيران ممتاز، داعيا إياها إلى إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي ، معتبرا أن الفرصة ما زالت مواتية لمنع مزيد من الصراع مع إسرائيل.

وأوضح ترامب لشبكة أيه بي سي أن إدارته منحت الإيرانيين فرصة ولم يستغلوها وتلقوا ضربة قاسية جدا، مؤكدا أن هناك المزيد في المستقبل.

وجوابا على سؤال على أي دور أميركي في الهجوم على إيران، قال "لا أريد الرد على ذلك".

وقال على منصة تروث سوشيال "وقع بالفعل موت ودمار واسع، لكن لا يزال الوقت متاحا لوقف هذه المذبحة بالنظر إلى وجود خطة للهجمات القادمة بالفعل وستكون أكثر وحشية".

وقال في تغريدته: لقد منحنا إيران فرصًا كثيرة للتوصل لاتفاق.. لكنهم لم يفعلوا. بعض الخطباء الأصوليين تحدثوا بجرأة، لكنهم لم يعلموا ما سيحدث… لقد ماتوا جميعا الآن، وسيزداد الأمر سوء! لقد كانت هناك وفاة ودمار كبير بالفعل، لكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه المأساة، فإيران يجب أن تتوصل لاتفاق قبل ألا يبقى شيء، وتحفظ ما كان يُعرف بإمبراطورية إيران. لا مزيد من الموت، لا مزيد من الدمار، فقط افعلوا ذلك، قبل فوات الأوان!"

وأضاف أنه حذّر طهران من أن "الولايات المتحدة تصنع أفضل وأكثر الأسلحة فتكًا في العالم، وبفارق كبير، وأن إسرائيل تمتلك الكثير منها، وسيصلها المزيد قريبًا – وهم يعرفون كيف يستخدمونها."

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وأشار إلى أن الضربات المقبلة مخططة وستكون أكثر وحشية… إيران يجب أن تتوصل لاتفاق، قبل أن لا يبقى شيء."

وفي تصريحات مماثلة قال ترامب: اليوم هو اليوم الـ61 وأخبرتهم بما يجب عليهم فعله لكنهم لم يتمكنوا من ذلك ولديهم الآن فرصة ثانية.

وشنت إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة هجمات على إيران وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في بداية عملية لمنع طهران من صنع سلاح نووي.