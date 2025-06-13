المنظمة الدولية للهجرة: 100 ألف مهاجر عادوا طوعا إلى بلدانهم من ليبيا

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن أنها ساعدت أكثر من 100 ألف مهاجر على العودة الطوعية إلى بلدانهم من ليبيا، منذ إطلاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية سنة 2015.

وأفادت المنظمة في بيان لها أمس الخميس أن هذا الإنجاز يجسد عقدا من الجهود المبذولة لتوفير شريان حياة للمهاجرين العالقين في ظروف محفوفة بالمخاطر في جميع أنحاء البلاد.

وسجلت المنظمة أن عشرات الآلاف من المهاجرين عادوا بأمان وطواعية إلى 49 دولة أصلية في أفريقيا وآسيا، من بينها نيجيريا ومالي والنيجر وبنغلاديش وغامبيا.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن من بين الذين تلقوا المساعدة كان ما يقرب من 73 ألف رجل، ونحو 17 ألف امرأة، وأزيد من 10 آلاف طفل بينهم عدد غير مصحوبين بذويهم.

وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا نيكوليتا جيوردانو: "بينما نواصل تقديم المساعدات الإنسانية للفئات السكانية الضعيفة، نعمل أيضا على دعم حلول أكثر استدامة وطويلة الأمد".

وأضافت أن برنامج العودة الطوعية يغطي حزمة شاملة من المساعدة قبل المغادرة وبعد العودة، تشمل خدمات الحماية والفحوصات الطبية، والدعم النفسي والاجتماعي، فضلا عن تسهيل الحصول على وثائق السفر ومساعدة إعادة الإدماج.

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ولفتت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن ليبيا شهدت تنظيم 5 رحلات عودة في الأسبوع الماضي، أقلعت اثنتان من بنغازي، واثنتان من سبها، وواحدة من مصراتة، وهو ما يؤكد النطاق التشغيلي الواسع للبرنامج.

ولم تفوت المنظمة الدولية للهجرة الفرصة دون أن تعرب عن قلقها العميق إزاء التحديات والمخاطر المستمرة التي يواجهها المهاجرون على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.