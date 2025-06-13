المرشد الإيراني يتوعد إسرائيل "بعقاب شديد"

أعلن المرشد الإيراني علي خامئني مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على إيران، وأكد أن خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا.

وتوعد خامئني إسرائيل بعقاب شديد قائلا "أعد الكيان الصهيوني لنفسه بهذه الجريمة مصيرا مريرا ومؤلما وسوف يناله لا محالة".

وفي السياق قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستدفعان الثمن.

وتوعد المتحدث العسكري الإيراني برد قاس على الاعتداءات الإسرائيلية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت نقلا عن مصدر إن التقييم الذي قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو رد إيراني محتمل قد يحدث خلال ساعات عقب الضربات المستمرة التي بدأتها إسرائيل فجر اليوم على عشرات المواقع الإيرانية وأسفرت عن عمليات اغتيال لقادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الضربة الأولى من إيران ستشمل إطلاق مئات الصواريخ الباليستية نحو إسرائيل.

ودعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية "الجميع للبقاء قرب الملاجئ طوال الوقت".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن تل أبيب نستعد لضربة إيرانية مضادة خلال ساعتين فقط.

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كما نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول عسكري أن إيران سترد وأوضح أنه إذا انضبط الجمهور فستكون الخسائر البشرية أقل حسب قوله.

ودعا مسؤول إسرائيلي في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية إلى وجوب الاستعداد لهجوم إيراني، لافتا إلى أنه "ثمن نستعد لدفعه كي لا تمتلك إيران قنبلة نووية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بدء ما سماها عملية الأسد الصاعد ضد إيران بدأها بضربة بعشرات الطائرات.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية عقب بدء الهجوم الإسرائيلي إنه تم نقل مسؤولين إسرائيليين كبار إلى مكان آمن بعد محاولة اغتيال كبار المسؤولين الإيرانيين.

كما نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله "نتجهز لعدة أيام من القتال".

وقد أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي "حتى إشعار آخر". في حين قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إعلان حالة الطوارئ بشكل فوري وتوقع أن تتعرض إسرائيل وسكانها المدنيون لهجوم صاروخي وهجوم بالطائرات المسيرة في المستقبل القريب جدا. في أعقاب ما سماه الهجوم الوقائي الذي نفذته إسرائيل ضد إيران.