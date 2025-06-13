شهد الشيكل الإسرائيلي عمليات بيع واسعة النطاق اليوم الجمعة، كما انخفضت بعض السندات الحكومية وأسواق الأسهم في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن شنت إسرائيل ضربات صاروخية على إيران.

وأعلنت إسرائيل أنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، في سياق ما يتوقع أن تكون عملية طويلة الأمد لمنع طهران من صنع أسلحة نووية، في حين تعهدت إيران برد قاس.

وانخفض الشيكل 1.5% مقابل الدولار بعد أن هوى 3.5% في وقت سابق من الجلسة، متجها إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يوليو/تموز الماضي عقب تصاعد التصريحات لأيام.

واستمرت سندات الحكومة الإسرائيلية طويلة الأجل في الانخفاض، إلى جانب سندات أخرى في المنطقة، من مصر والأردن.

وارتفعت تكلفة التأمين على التخلف عن سداد الديون باستخدام ما تسمى مقايضات التخلف عن الائتمان.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 7%، مسجلة أعلى مستوياتها في ما يقارب 5 أشهر، محققة أكبر تحركات يومية لعقود خام برنت الآجلة وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي منذ 2022.

وقال كريس سيكلونا رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية في "دايوا كابيتال ماركتس" "إذا رأينا أسعار النفط تتجه نحو 80 دولارا فأكثر فسيصبح ذلك مشكلة أكبر للبنوك المركزية العالمية"، متفقا مع محللين آخرين على أن ذلك سيثقل كاهل مستوردي النفط أيضا.

مؤشرا دبي وأبو ظبي يغلقان على انخفاض

وأغلق مؤشر دبي منخفضا 1.9%، في حين أغلق مؤشر أبو ظبي متراجعا 1.3% بعد أن عوض بعض خسائره خلال اليوم.

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وأغلقت أسهم "العربية للطيران" في دبي منخفضة 3.2% مع إخلاء شركات الطيران المجال الجوي فوق إسرائيل وإيران والعراق والأردن بعد الضربات الإسرائيلية.

وتأثرت شركات العقارات، إذ أغلق سهم إعمار العقارية على انخفاض 3.5% والاتحاد العقارية 6.9%، في حين أنهت أسهم الدار العقارية في أبو ظبي الجلسة على انخفاض 3.9%.

وتأثرت شركات التأمين أيضا، إذ أغلقت أسهم الوطنية للتأمين ودبي للتأمين وسكون للتكافل على انخفاض تراوح بين 8 و10%.

ولا تعمل البورصات الكبرى الأخرى في منطقة الخليج -بما في ذلك بالسعودية وقطر- يوم الجمعة، وستستأنف التداول لأول مرة بعد الهجمات بعد غد الأحد.

وول ستريت تفتح منخفضة

من جهتها فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الجمعة بعد الضربة الإسرائيلية على إيران حيث: