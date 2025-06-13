إيران تعتبر الهجوم الإٍسرائيلي "إعلان حرب" وتدعو مجلس الأمن إلى التحرك

قالت إيران اليوم الجمعة، إن إسرائيل "ستندم على عدوانها"، ووصفت الهجمات الإسرائيلية على منشآتها العسكرية والنووية بأنها "إعلان حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في خطاب للأمة إن "رد إيران المشروع والقوي سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء"، وحث الإيرانيين على الثقة في قيادتهم والوقوف إلى جانبها.

من جهته وصف وزير الخارجية عباس عراقجي الهجوم الإسرائيلي بأنه "إعلان حرب"، ودعا في رسالة إلى الأمم المتحدة "مجلس الأمن إلى التحرك فورا".

كما قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن عراقجي أرسل رسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالبه بإدانة عدوان الكيان الصهيوني، مؤكدا عزم طهران على اتخاذ تدابير خاصة لحماية المعدات والمواد النووية.

كما دعا عراقجي إلى تحرك عاجل من غروسي لعقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة لبحث هذا الوضع.

يأتي ذلك في وقت أكدت وكالة الأنباء الإيرانية، أن الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا طارئا عقب الهجوم الإسرائيلي.

وفي وقت سابق أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على إيران، وأكد أن خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا.

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عقاب شديد

وتوعد خامنئي إسرائيل بعقاب شديد، "أعد الكيان الصهيوني لنفسه بهذه الجريمة مصيرا مريرا ومؤلما وسوف يناله لا محالة".

وفي السياق قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستدفعان الثمن.

وتوعد المتحدث العسكري الإيراني برد قاس على الاعتداءات الإسرائيلية.

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية بشن هجمات إسرائيلية جديدة على عدة مناطق في مدينة تبريز شمال غربي إيران، ومدينة شيراز جنوبا.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت نقلا عن مصدر، إن التقييم الذي قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو رد إيراني محتمل قد يحدث خلال ساعات عقب الضربات المستمرة التي بدأتها إسرائيل فجر اليوم، على عشرات المواقع الإيرانية وأسفرت عن اغتيالات لقادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الضربة الأولى من إيران ستشمل إطلاق مئات الصواريخ الباليستية نحو إسرائيل.

ودعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية "الجميع للبقاء قرب الملاجئ طوال الوقت".