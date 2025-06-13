إيران: استهداف منشأة نطنز ولا تلوث نوويا حتى الآن

أكد التلفزيون الإيراني الرسمي أن إسرائيل استهدفت منشأة نطنز في محافظة أصفهان، وأنه لا تقارير إلى الآن عن وجود تلوث نووي. في غضون ذلك قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهداف منشأة نطنز النووية من جديد

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الهجوم استهدف موقع أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز.

من جانبه قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة تراقب عن كثب "الوضع المقلق للغاية في إيران". وأكد أن منشأة نطنز النووية كانت من بين الأهداف المستهدفة.

وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتواصل مع السلطات الإيرانية بشأن مستويات الإشعاع كما تتواصل مع مفتشي الوكالة في البلاد.

التلفزيون الإيراني: الكيان الصهيوني استهدف منشأة نطنز في محافظة أصفهان، ولا تقارير إلى الآن عن وجود تلوث نووي#الأخبار pic.twitter.com/k3AMc6Ld1x — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 13, 2025

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن الهجمات على إيران فجر اليوم الجمعة استهدفت قادة عسكريين ومقار عسكرية ومنشآت نووية وقواعد ومنصات صواريخ وعلماء.

واستهدف القصف الإسرائيلي محيط مصفاة تبريز شمال غربي إيران وفق وسائل إعلام إيرانية، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن موجة قصف رابعة في تبريز وكرمنشاه على منشآت لتصنيع الصواريخ والمسيرات.