إيران: استهداف منشأة نطنز ولا تلوث نوويا حتى الآن

أكد التلفزيون الإيراني الرسمي أن إسرائيل استهدفت منشأة نطنز في محافظة أصفهان، وأنه لا تقارير إلى الآن عن وجود تلوث نووي. في غضون ذلك قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهداف منشأة نطنز النووية من جديد

و قالت وسائل إعلام إيرانية إن الهجوم استهدف موقع أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن الهجمات على إيران فجر اليوم الجمعة استهدفت قادة عسكريين ومقار عسكرية ومنشآت نووية وقواعد ومنصات صواريخ وعلماء.