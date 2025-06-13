إسرائيل تقر باستحالة تدمير البرنامج النووي الإيراني عسكريا

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي اليوم الجمعة، إنه لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل في حملة عسكرية، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجمات واسعة النطاق على إيران.

وأضاف هنغبي في تصريحات للقناة 13 الإسرائيلية، أن الحملة العسكرية قد "تهيئ الظروف لاتفاق طويل الأمد، بقيادة الولايات المتحدة، من شأنه أن يلغي البرنامج النووي تماما".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن تساحي هنغبي، إنه لا توجد خطة لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي ورجاله.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية- قال إن الضربات الإسرائيلية تمثل "تحولا تاريخيا"، مؤكدا أن تل أبيب تريد "إنهاء المحور الإيراني" على حد تعبيرها. وأن هذه الضربات تختلف في مستواها عما تفعله إيران مع حركة حماس وما فعلته مع حزب الله.

وأضاف في كلمة له اليوم الجمعة، أن الصواريخ الإيرانية كانت تهديدا وجوديا لإسرائيل، مشيرا إلى أنه إذا "حصلت إيران على سلاح نووي فلن نبقى في المنطقة".

وأوضح نتنياهو، أنه بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله و"كسر المحور الإيراني" تقدمت طهران نحو تصنيع سلاح نووي، كما عملت على تعزيز منظومتها الصاروخية الباليستية.

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وأشار إلى أن تل أبيب وجهت ضربة قاسية لإيران وقتلت عددا كبيرا من أعضاء هيئة الأركان والعلماء النوويين، إضافة إلى تدمير مفاعل نطنز وأهداف أخرى. وقال إنه لا يعرف تماما متى ستنتهي العملية العسكرية في إيران.