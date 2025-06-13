إسرائيل تبدأ تجنيد المزيد من قوات الاحتياط

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الشروع في تجنيد قوات احتياط من وحدات مختلفة، وذلك في أعقاب العدوان الذي بدأ تنفيذه ضد إيران، فجرا.

وقال الجيش، في بيان مقتضب، "في إطار الاستعدادات الدفاعية والهجومية على كافة الجبهات ومع انطلاق عملية (الأسد الصاعد)، بدأ الجيش تجنيد قوات احتياط من وحدات مختلفة إلى جبهات القتال المختلفة في أنحاء البلاد".

وأكد الجيش، في بيان آخر، أنه "يواصل قصف أهداف داخل الأراضي الإيرانية". وأُرفق البيان بمقاطع مصورة قال إنها توثيق لمهاجمة منصات صاروخية تابعة للنظام الإيراني.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "أطلق وبتوجيهات من المستوى السياسي هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب البرنامج النووي الإيراني".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن "هدف العملية غير المسبوقة هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية".

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية (شبه رسمية)، إن 78 شخصا قُتلوا وأُصيب 329 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد.