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إسرائيل تبدأ تجنيد المزيد من قوات الاحتياط

SDE-TEMAN, ISRAEL - NOVEMBER 16: (ISRAEL OUT) Israeli Defence Force (IDF) soldiers arrive to an army base as some 16,000 reserve troops are drafted in, on November 16, 2012 near southern border, Israel. Conflict between the Israeli military and Palestian miltants has intensified over the last few days, with Israel striking some 130 targets overnight. According to reports, 18 Palestians and three Israelis have been killed. Egypt's prime minister Hisham Qandil is due to make a brief visit to Gaza today and Israel have vowed to suspend fire for the duration of his visit, provided there's no cross border attacks from militants. (Photo by Ilia Yefimovich/Getty Images)
الجيش الإسرائيلي بدأ تجنيد قوات احتياط من وحدات مختلفة (غيتي)
13/6/2025-|آخر تحديث: 14/6/202500:03 (توقيت مكة)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الشروع في تجنيد قوات احتياط من وحدات مختلفة، وذلك في أعقاب العدوان الذي بدأ تنفيذه ضد إيران، فجرا.

وقال الجيش، في بيان مقتضب، "في إطار الاستعدادات الدفاعية والهجومية على كافة الجبهات ومع انطلاق عملية (الأسد الصاعد)، بدأ الجيش تجنيد قوات احتياط من وحدات مختلفة إلى جبهات القتال المختلفة في أنحاء البلاد".

وأكد الجيش، في بيان آخر، أنه "يواصل قصف أهداف داخل الأراضي الإيرانية". وأُرفق البيان بمقاطع مصورة قال إنها توثيق لمهاجمة منصات صاروخية تابعة للنظام الإيراني.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "أطلق وبتوجيهات من المستوى السياسي هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب البرنامج النووي الإيراني".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن "هدف العملية غير المسبوقة هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية".

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية (شبه رسمية)، إن 78 شخصا قُتلوا وأُصيب 329 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

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المصدر: وكالة الأناضول

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