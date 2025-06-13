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أبرز القادة والعلماء الإيرانيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري
رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري كان من بين قتلى الهجوم الإسرائيلي (وكالات)
13/6/2025-|آخر تحديث: 07:42 (توقيت مكة)

أعلن المرشد الإيراني علي خامئني ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على إيران، وأكد خامئني أن خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا.

وقال الجيش الإيراني إن القوات المسلحة والحرس الثوري يخوضان حاليا معارك في سماء البلاد سيتم الإعلان عن نتائجها لاحقا.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أنه تم استهداف العديد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين.

كما أفاد موقع والا الإسرائيلي عن مصادر أمنية بوجود احتمال كبير بتصفية هيئة الأركان الإيرانية بما فيها رئيس الأركان وعلماء ذرة في الضربة.

وهؤلاء أبرز القادة والعلماء الإيرانيين الذين تم الإعلان عن مقتلهم خلال الهجوم الإسرائيلي:

1- رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.

رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري
رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري (الجزيرة-أرشيف)

2- قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.

القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، خلال مراسم جنازة قائد الحرس الثوري رازي موسوي الذي قُتل في غارة إسرائيلية على دمشق (الاناضول)
القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي (الأناضول-أرشيف)

3- قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام علي رشيد.

قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في الحرس الثوري الإيراني اللواء غلام علي رشيد
قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في الحرس الثوري الإيراني اللواء غلام علي رشيد (الصحافة الإيرانية-أرشيف)

4- أستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري.

4- العالم النووي مهدي طهرانجي.

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5- العالم النووي فريدون عباسي.

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية ما وصفتها بالتقارير غير المؤكدة عن اغتيال رئيس جامعة "آزاد" الإسلامية محمد مهدي طهرانجي، وإصابة علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني في الهجوم الإسرائيلي ونقله للمستشفى في حالة حرجة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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