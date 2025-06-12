استشهاد فلسطينييْن واعتقالات بنابلس ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة تحت حراسة شرطة الاحتلال، وأدوا صلوات تلمودية ونفذوا جولات استفزازية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على مسلح ادعت أنه هاجمها عند حاجز حرميش شمال الضفة الغربية دون وقوع إصابات في صفوفه.

كما قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي أعدم شقيقين فلسطينيين في نابلس شمال الضفة الغربية كانا يحاولان الوصول إلى منزلهما لإجلاء ذويهما المحاصرين منذ بدء العملية العسكرية بالمدينة.

وأكد أن قواته قتلت مسلحيْن اثنين واعتقلت 20، كما فتشت أكثر من 400 مبنى خلال اقتحام المدينة في إطار عملية استمرت 30 ساعة.

وقال الجيش -في بيان- إن قواته عثرت أيضا على مخازن وأسلحة كثيرة ومعدات تصنيع أسلحة محلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا فلسطينيا خلال اقتحامها بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة خاصة إسرائيلية حاصرت إحدى البنايات السكنية في أحد أحياء بلدة كفر عقب، ودهمت محلا تجاريا، واعتقلت شابا من داخله.

وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت صباح اليوم هدم عشرات منازل الفلسطينيين في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

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ووفق اللجنة الإعلامية في مخيم طولكرم، فإن الاحتلال هدم منذ بدء عملياته العسكرية في المدينة ومخيماتها ما يزيد على 400 منزل بشكل كلي.

اعتداءات مستوطنين

وفي جنوب نابلس، هاجم مستوطنون متطرفون اليوم منازل وممتلكات فلسطينية في بلدة بيتا.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين هاجموا ممتلكات فلسطينية على أطراف البلدة، وأوضحوا أن المستوطنين وبحماية من الجيش الإسرائيلي رشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة، مما أدى إلى تحطيم نوافذها، واعتدوا على السكان بالضرب.

وذكر الشهود أن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين والمستوطنين أطلق خلالها المستوطنون الرصاص الحي.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون خلال مايو/أيار الماضي 415 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم "تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية".

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة -بما فيها القدس الشرقية- مما أدى إلى استشهاد 977 فلسطينيا على الأقل وإصابة نحو 7 آلاف آخرين واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.