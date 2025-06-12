محكمة تونسية تقضي بسجن المعارضة عبير موسي عامين

قضت محكمة تونسية اليوم الخميس بسجن عبير موسي، المعارضة البارزة للرئيس التونسي قيس سعيد، مدة عامين لانتقادها الهيئة العليا للانتخابات، وفق رويترز.

وموسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر الذي يعد أحد أبرز أحزاب المعارضة، مسجونة منذ عام 2023 بعد أن اعتقلتها الشرطة عند مدخل القصر الرئاسي في قرطاج أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس، بحسب حزبها، وهي منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيّد وكذلك حزب حركة النهضة ذي الاتجاه الإسلامي.

وتواجه موسي تهما خطيرة من بينها "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الثورة عام 2011.

يذكر أن السلطات التونسية تعتقل حاليا العديد من المعارضين السياسيين.

وتتهم المعارضة قيس سعيّد باستغلال القضاء لتصفية خصومه السياسيين وإلغاء مكتسبات ثورة 2011 والعودة بالبلاد إلى حقبة الاستبداد.