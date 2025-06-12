مباحثات هاتفية مصرية أميركية بشأن غزة ونووي إيران

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها صباح اليوم الخميس، أنه جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والمبعوث الرئاسي الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف مساء أمس الأربعاء.

وحسب البيان، "تناول الاتصال الجهود المشتركة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر، من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع للتخفيف من معاناة المدنيين".

وأفاد البيان بأن عبد العاطي "أكد ضرورة التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تلبي تطلعات شعوب المنطقة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط".

كما تناول الاتصال -حسب بيان الخارجية المصريةـ تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، "وأكد عبد العاطي أهمية استمرار المسار التفاوضي القائم، لما يمثله من فرصة مهمة لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

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وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.