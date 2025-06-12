ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي على الإطلاق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميسي إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي "على الإطلاق"، في أول تصريح له بعد تسارع التطورات إزاء التوتر مع إيران ومطالبة واشنطن بمغادرة طوعية لعائلات العسكريين من أماكن بالمنطقة.

وذكرت شبكة "سي بي إس" الأميركية أن الرئيس ترامب أجاب عن سؤال وُجه إليه بشأن أسباب طلب المغادرة الطوعية لعائلات العسكريين الأميركيين منطقة الشرق الأوسط بالقول: "لكي لا يكونوا في خطر وسنرى ما سيحدث".

وفي تصريح آخر، قال ترامب "واثق الآن أكثر من أي وقت مضى بأن جيش الولايات المتحدة سيضيف مجدا تلو الآخر في الأيام القادمة".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر أن ترامب على دراية بالتحركات الأخيرة والقيادة الأميركية الوسطى تراقب التوترات في الشرق الأوسط، وأضافت أنه طلب من رئيس الوزراء لالإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصالهما الاثنين التوقف عن الحديث عن هجوم على إيران.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر أن السفارات والقواعد العسكرية الأمريكية في مختلف أنحاء المنطقة وضعت في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران.

كما نقلت واشنطن بوست عن دبلوماسي في المنطقة أن أميركا تراقب "الوضع بقلق ونعتقد أنه أخطر من أي وقت مضى"، كما نقلت عن مصادر أن "قلق مسؤولي الاستخبارات الأميركية يتصاعد خشية قيام إسرائيل بضرب إيران دون موافقة واشنطن".